Presupuesto 2026: la oposición pide que Luis Caputo dé explicaciones en el Congreso e impone su cronograma

La Cámara de Diputados comenzó el debate por el Presupuesto 2026 . El oficialismo quiere resguardar al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo , para que no exponga en la comisión, mientras que la oposición exige su presencia y busca imponerle a José Luis Espert un cronograma de trabajo para tratarlo en el recinto antes del 30 de noviembre.

La batalla principal, y que podría ganar el oficialismo, será por la presencia de Caputo . Todos los bloques de la oposición insisten en que el ministro debe venir a presentar el proyecto a la Cámara baja. Incluso, en la sesión del próximo miércoles votarán un emplazamiento para que Espert lo cite, pero el ministro puede no asistir. Y todo indica que no asistirá. La decisión de la Casa Rosada es cuidar al ministro de Economía y que no dé explicaciones en el Congreso.

“No se puede dar el debate si el ministro Toto Caputo no viene, es lo que corresponde. Se tiene que dejar de esconder Toto Caputo del Congreso. No me importa si tiene fobia a las reuniones, tiene que venir. Él nos tiene que dar precisiones; sabemos de la predisposición que tiene el secretario de Hacienda, pero tiene que estar confirmada la presencia de Caputo”, señaló Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

Por otro lado, también se discutieron los días en que se reunirá la comisión para recibir la exposición de los funcionarios. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda se anticipó y abrió el debate con el anuncio de que el próximo miércoles 1 de octubre a las 13 estará presente el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Para ese día, la oposición tiene previsto una sesión, que aún no fue convocada, para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de redistribución de los ATN y derogar una serie de decretos delegados. Así, le pidieron a Espert que las reuniones informativas con funcionarios sean los martes y jueves. Pero el diputado libertario desoyó el pedido de la oposición y cerró el encuentro con la ratificación de que se mantenía la convocatoria para el próximo miércoles. "Esto nos confirma, una vez más, que se caga en todo", dijo con ironía un diputado opositor, luego del encuentro.

El objetivo del Gobierno es dilatar las sesiones en el recinto, donde tiene todo por perder. En la sesión del próximo miércoles, la oposición votará un emplazamiento a la comisión de Presupuesto y Hacienda para que se reúna los martes por la tarde y jueves por la mañana, con jornadas informativas, y que firme el despacho en la segunda semana de noviembre. La fijación de estas fechas es para poder tratarlo en el recinto antes de que termine el período ordinario, el 30 de noviembre. Después, será asunto del Senado y del presidente Javier Milei, que debería convocar a extraordinarias para tratar este tema.

El planteo lo hizo Nicolás Massot (Encuentro Federal). "Vamos a pedir que la comisión se reúna los martes por la tarde y los jueves por la mañana, y que se cite al ministro Caputo", indicó el diputado. Esto se votará el miércoles que viene en una sesión pedida por la oposición, donde el Gobierno volverá a verse abatido.

El debate por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

A este reclamo se sumó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez: "Los miércoles son días de sesión. Existe la posibilidad de que haya una el próximo, por lo que sería conveniente tenerlo listo para el martes". "Es un camino exigente que nos obliga a hablar de este tema. Queremos la presencia de ministros y funcionarios", remarcó.

El jefe del bloque kirchnerista no dejó pasar la oportunidad de remarcar la posición política del bloque frente al nuevo endeudamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos.

"Es fundamental que todo lo que negocie el Gobierno argentino con el Tesoro de los Estados Unidos pase por el Congreso", comenzó Martínez. "No se le puede dar la espalda al Congreso cuando se habla de una deuda de esta magnitud y del futuro económico del país", señaló y remarcó: "Lo que se pretenda implementar debe pasar por el Congreso, y el primer lugar donde debe expresarse es aquí, en la Comisión de Presupuesto".

La vicepresidenta de la comisión, Germana Figueroa Casas (PRO), indicó: "El desafío que tenemos es poder aprobarlo, porque muchas de las discusiones que se han dado este año no se hubieran dado si teníamos un presupuesto", agregó. Así aclaró que "todos entendemos que no va a ser nunca el presupuesto que individualmente alguno querría, pero sí el presupuesto de quien está gobernando con nuestro control".