El Tren de Cercanías del Este, cada vez más cerca: el paso crucial que dio el proyecto

Este martes el Tren de las Cercanías del Este dio un paso fundamental de cara a lo que serán los trabajos para desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años. Con la llegada a suelo mendocino de una delegación técnica y directiva de la empresa CRRC Tangshan Co. Ltd., el gigante asiático que se encargará de fabricar las formaciones que prestarán el servicio, el proyecto tuvo un nuevo avance.

El arribo se produjo apenas quince días después de que el Gobierno de Mendoza los notificara de manera formal tras la firma de la orden de compra. De este modo, comienza la etapa de coordinación técnica entre la Provincia y la compañía china. Este proceso incluye la definición de especificaciones, cronograma de fabricación de las unidades antes de que éstas entren en la fase de producción. Además, se abordarán las homologaciones de seguridad.

Respecto del encuentro, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, señaló que durante la jornada de trabajo se revisaron "detalles y plazos para la llegada de las tres triplas 0 km que van a conectar Junín, San Martín, Maipú y Luján". Además, la funcionaria aseguró que el Tren de Cercanías del Este "va a significar una nueva alternativa de movilidad para miles de mendocinos, más infraestructura y una mejor conexión".

Durante la recorrida, se buscó mostrarle a la comitiva asiática cómo funciona el sistema ferroviario metropolitano y darles a conocer dónde será el punto de empalme entre el futuro Tren de Cercanías y el Metrotranvía.

Representantes de la firma CRRC Tangshan Co. Ltd. arribaron a Mendoza para definir los detalles de fabricación y los plazos de entrega de las formaciones destinadas al Tren de Cercanías del Este.

Cabe resaltar que la llegada de los empresarios chinos se da mientras la empresa CEOSA lleva adelante las obras de infraestructura necesarias para el futuro funcionamiento del tren. Según informaron desde el Ejecutivo provincial, el proyecto contempla una inversión que supera los USD 150 millones. Además, el proyecto original amplió su trazado de 33 a 45 kilómetros.

Cómo serán los nuevos trenes y cuándo llegarán a Mendoza

De acuerdo a la información aportada por el Ejecutivo provincial, el contrato que Mendoza firmó con CRRC Tangshan Co. Ltd. contempla la fabricación y entrega de tres unidades triplas (DMU) cero kilómetros, las cuales estarán destinadas a prestar servicio.

Cada una de esas formaciones tendrá capacidad para transportar a 506 pasajeros, quienes estarán distribuidos en 210 asientos, por lo que habrá espacio para otros 296 usuarios a pie. También contará con espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

Las unidades estarán equipadas con climatización frío-calor, conexión a internet a través de Wi-Fi, puertos USB para carga de dispositivos, iluminación LED y sectores destinados al transporte de bicicletas.

De acuerdo al cronograma establecido, se prevé que las primeras unidades lleguen a Mendoza dentro de los once meses posteriores al desembolso del anticipo. El objetivo planteado es que se puedan iniciar las pruebas dinámicas en la estación San Martín, la cual está ubicada en el departamento de Junín.

Por dónde pasará el nuevo tren urbano

La obra del Tren de Cercanías del Este vinculará mediante triplas la zona Este (Junín y San Martín) con Maipú y Luján de Cuyo.

El proyecto consistirá en la reconstrucción de la traza que se utilizó en lo que fue el viejo tren Trasandino. Originalmente el servicio iba a llegar hasta la estación Gutiérrez en Maipú pero finalmente se decidió extender de 33 a 45 kilómetros de vía, por lo que llegará hasta Chacras de Coria, en Luján.

Los trabajos en el tramo de Junín y San Martín hasta la estación Gutiérrez comenzaron la semana pasada. Luego seguirán las etapas dos y tres, que serán las que conecten la traza desde la estación Gutiérrez hasta la zona de Vieytes primero y luego hasta San Martín y Bulnes, a metros de la proyectada estación del Metrotranvía llamada Pueyrredón.

El Tren de Cercanías contará con 19 paradores y va a terminar en el parador Pueyrredón, como cabecera final en Luján de Cuyo. Ese punto será un nodo donde se vinculará también con la nueva ampliación del Metrotranvía que llegará a Luján de Cuyo.

Infografía de la ampliación del Tren de Cercanías. Noelia Fernández / MDZ

Las 19 paradas se distribuirán de la siguiente manera:

8 paradas entre La Colonia (Junín) – Gutiérrez (Maipú)

8 paradas entre Gutiérrez – Vieytes (Maipú)

3 paradas entre Vieytes – Nueva Estación Pueyrredón (Luján de Cuyo)

Cuánto costará la obra

La obra básica tendrá un costo de $ 227.007.075.554,08, mientras que también se asignaron $ 62.894.192.597,07 por variaciones de precios y $ 10.000.000 para gastos generales de obra.

La construcción y renovación demandará una inversión de $ 203.800.010.678,05, mientras que la operación y mantenimiento tendrá un presupuesto de $ 1.347.382.769,67. Por su parte, para la provisión del material rodante se destinarán 15.733.603,31 de dólares, equivalentes a $ 23.207.064.876,03, según el cálculo realizado al momento de la adjudicación.