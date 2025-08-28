El Senado se prepara para insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con el trasfondo de la polémica en la Agencia de Discapacidad, la oposición del Senado asegura tener los votos para avanzar con la iniciativa vetada por Milei.

Está previsto que llegue al Senado el proyecto de insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que ya había recibido media sanción en Diputados y que fuera vetada por el presidente Javier Milei. La oposición afirma contar con los dos tercios que exige la Constitución para revertir el veto presidencial y sancionar definitivamente la medida.

El debate se dará en un contexto político convulsionado. Por un lado, el Gobierno intenta contener el impacto del escándalo derivado de los audios atribuidos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pedidos de sobornos. Por el otro, los comicios en la provincia de Buenos Aires se desarrollarán apenas tres días después de la sesión prevista.

La iniciativa contempla la actualización de los aranceles por inflación desde diciembre de 2023 y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo. Se trata de un reclamo que tuvo amplio acompañamiento político y que en julio ya había obtenido 55 votos a favor en la Cámara Alta, sin abstenciones y con 17 ausencias.

Insistencia en la Senado “Si hay dos tercios para aprobar la insistencia, también están los números para tratarlo sobre tablas”, señalaron desde Unión por la Patria, espacio que reúne a Unidad Ciudadana, Frente Nacional y Popular y Convicción Federal, con un total de 34 senadores. A esa cifra se suman los aportes de la UCR —que en la primera votación dio 9 de sus 13 votos—, parte del PRO, bloques provinciales y federales, lo que haría prácticamente irreversible la aprobación.

El escenario actual se perfila incluso más favorable para la oposición, que en la Cámara de Diputados ya había alcanzado 172 votos afirmativos frente a 73 rechazos y dos abstenciones. En el Senado, el cálculo es que el oficialismo difícilmente logre bloquear la sesión. “Va a ser muy difícil que el Gobierno frene esto, ya está definido”, confió un legislador radical que en otras ocasiones acompañó al oficialismo.