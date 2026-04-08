El rol que jugará un ministro de Alfredo Cornejo con La Libertad Avanza

Cornejo salió contento con el encuentro del martes, y de hecho hizo un posteo, como contó MDZ , en el que se refirió a los detalles de la reunión. “Mantuvimos un encuentro con los legisladores electos de La Libertad Avanza, quienes nos acompañarán en el próximo periodo legislativo que comenzará el primero de mayo. Coincidimos en haber construido una oferta electoral unificada en las últimas elecciones, pero sobre todo coincidimos en una manera de entender la política, gestionar y gobernar”, publicó el martes el gobernador tras la reunión en la Casa de Gobierno.

El espacio político encabezado por el diputado nacional Facundo Correa Llano consiguió cinco bancas en el Senado y siete en la Cámara de Diputados provincial en los comicios de octubre de 2025. Los legisladores electos prestarán juramento en las próximas semanas y asumirán sus funciones el 1° de mayo, iniciando mandatos de cuatro años.

La fuerza política creada por el presidente Javier Milei resolvió constituir bloques propios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De este modo, el espacio libertario no se sumará a un interbloque con Cambia Mendoza, sino que optará por un funcionamiento autónomo.

Por eso, es clave que la relación sea fluida y que el Gobierno de Mendoza se asegure que los libertarios estén alineados a la hora de votar las normas y de tener una mirada de apoyo a las políticas del Ejecutivo provincial. Por eso Mema coordinará reuniones con los libertarios y los ministros de las áreas más importantes de la gestión.

Los temas que priorizarán con La Libertad Avanza

En los comicios de octubre pasado, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se quedó con la mayor parte de las bancas legislativas en juego.

En el Senado provincial, el espacio libertario obtuvo cinco escaños, que serán ocupados por Macarena D’ Ambrogio, Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez y Carolina Loparco.

A su vez, el partido violeta sumó siete bancas en la Cámara de Diputados, que estarán en manos de María Inés Ramos, Pablo Castro, Federico Palazzo, Nicolás De Pedro Buttini, María Fernanda Kaufman, Estefanía Corvalán y Cecilia Soler.

Con los 12 nuevos legisladores, el Gobierno apuntará particularmente a que puedan tener información de las políticas públicas que se llevan adelante en materia de Seguridad y Justicia; Salud, Educación y Minería.