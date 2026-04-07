Cornejo cerró filas con La Libertad Avanza ante el desembarco libertario en la Legislatura

El gobernador Alfredo Cornejo tuvo una reunión este martes con los legisladores de La Libertad Avanza que fueron electos en octubre del año pasado. El mandatario provincial reafirmó la alianza del oficialismo provincial y nacional anticipándose al desembarco de los libertarios en la Legislatura , donde conformarán un bloque propio.

“Mantuvimos un encuentro con los legisladores electos de La Libertad Avanza, quienes nos acompañarán en el próximo periodo legislativo que comenzará el primero de mayo. Coincidimos en haber construido una oferta electoral unificada en las últimas elecciones, pero sobre todo coincidimos en una manera de entender la política, gestionar y gobernar”, publicó este mediodía el gobernador tras la reunión que tuvo lugar en la Casa de Gobierno.

Lejos de ser un encuentro protocolar, esta cumbre con los dirigentes de La Libertad Avanza tuvo como objetivo cerrar filas de cara al inminente ingreso del bloque libertario a la Legislatura.

El partido liderado por el diputado nacional Facundo Correa Llano obtuvo cinco bancas de senadores y siete de diputados provinciales en las elecciones de octubre de 2025. Estos legisladores jurarán en las próximas semanas y comenzarán sus mandatos de cuatro años el 1º de mayo.

La decisión del espacio fundado por el presidente Javier Milei es conformar un bloque propio tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De esta manera, los libertarios no se integrarían a un interbloque con Cambia Mendoza sino que tendrían un funcionamiento independiente.

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No obstante, la sintonía con el oficialismo será clave para que el radicalismo consiga eventuales mayorías.

Por este motivo, Cornejo buscó cerrar filas con los libertarios y ratificó que la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza sigue vigente y trascendió las elecciones legislativas.

“No se trata de una coincidencia circunstancial ni limitada a una elección, sino de una mirada compartida sobre el rumbo que necesita Mendoza y la Argentina, con orden y previsibilidad. Este vínculo es relevante para la sociedad, expresa la voluntad de trabajar de manera articulada para sostener transformaciones profundas y darle a la sociedad un horizonte de crecimiento constante”, expresó el gobernador.

Quiénes son los nuevos legisladores libertarios

En las elecciones de octubre del año pasado la alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tuvo un triunfo arrollador y obtuvo gran aparte de las bancas legislativas en disputa.

En el caso del Senado provincial el espacio libertario obtuvo cinco bancas que estarán en manos de Macarena D’ Ambrogio, Lucas Fosco, María Pia Fanelli, Alejandra Gómez y Carolina Loparco.

Por su parte, el partido violeta sumó siete escaños en la Cámara de Diptuados que estarán ocupados por María Inés Ramos, Pablo Castro, Federico Palazzo, Nicolás De Pedro Buttini, María Fernanda Kaufman, Esrefanía Corvalán y Cecilia Soler.