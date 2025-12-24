El PRO confirmó su alianza electoral con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

Tras el anuncio de la alianza entre el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , con los oficialismos nacional y provincial para las elecciones del 22 de febrero, el PRO de Mendoza confirmó su incorporación al frente de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en los seis departamentos que tendrán comicios desdoblados durante el verano.

A través de un comunicado, el partido presidido por Gabriel Pradines anunció su incorporación a la alianza libertaria y radical, pese que a que en las elecciones legislativas de octubre el partido amarillo formó parte de Provincia Unidas-Defendamos Mendoza.

De esta manera, el PRO competirá junto a La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en las elecciones de concejales de Luján, Maipú, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa, que se realizarán el próximo 22 de febrero.

Este miércoles 24 de diciembre vence el plazo para la presentación de las alianzas que aspiran a competir en los comicios desdoblados. Aunque teniendo en cuenta la festividad de Navidad, la Junta Electoral provincial prorrogó hasta las 10 del 26 de diciembre la posibilidad de oficializar las inscripciones.

Mediante un comunicado difundido esta mañana, el PRO de Mendoza confirmó su alianza con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza y destacaron que “escuchamos a la sociedad, unificamos las expresiones del cambio y entendemos con claridad lo que hoy demandan los vecinos: transformación, sí, pero también velocidad”.

Las negociaciones estuvieron enfocadas principalmente en el departamento de Luján de Cuyo, único municipio gobernado por un intendente del PRO como Esteban Allasino, quien anunció ayer el acuerdo electoral con los oficialismos nacional y provincial.

“La experiencia de Luján de Cuyo demuestra que cuando hay equipos preparados, decisiones firmes y una gestión ordenada, el cambio no solo es posible, sino que puede hacerse más rápido y con resultados concretos. Esa capacidad de transformar y acelerar es la que hoy ponemos al servicio de Mendoza”, expresa el partido amarillo en el mensaje.

Por otra parte resaltan que “este acuerdo no surge de una especulación coyuntural ni de un cálculo electoral” y aclararon que “surge de los resultados de gestión y de la convicción de que el camino de orden, responsabilidad y transformación que hoy impulsa el presidente Javier Milei es el camino correcto para la Argentina y también para Mendoza”.