El peronismo en su laberinto: entre la elección legislativa y la renovación del PJ bonaerense

El Partido Justicialista de PBA deberá renovar autoridades, y su titular, Máximo Kirchner, llamará a las urnas para dirimir la interna en el peronismo.

Durante el 2025, el peronismo deberá atravesar una serie de batallas que definirá el futuro de las ambiciones presidenciales. Esto, en el marco de una grave crisis de liderazgo y la guerra interna por suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras se dispone a pelear en las urnas en septiembre y octubre, una nueva elección se impone para antes que termine el año: la renovación de autoridades del PJ de Buenos Aires.

El presidente del partido en territorio bonaerense, Máximo Kirchner, tiene en mente avanzar con la convocatoria a elecciones en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia. Noviembre o diciembre podrían ser las fechas donde se desarrollarían la contienda interna.

Bajo este escenario, las tensiones entre el kirchnerismo y sectores que hoy se encuadran en bajo la figura de Axel Kicillof adquieren un matiz más dramático y tendrán un nuevo ring en el que disputarán los lineamientos del justicialismo bonaerense.

“Las elecciones internas deberán convocarse con sesenta (60) días de anticipación a la fecha del acto electoral, indicándose los cargos a elegir”. Además, detalla que “la convocatoria deberá publicarse con por lo menos 55 días de anticipación a las elecciones en un diario de circulación en toda la provincia de Buenos Aires”, establece en su artículo 62 la Carta Orgánica del partido.

Cómo es la composición actual del PJ El PJ de PBA contiene a dirigentes del cristinismo y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tanto en el Consejo Provincial como en las secretarías. La vicepresidencia la encabeza Verónica Magario, aliada al Gobernador, y la presidencia de la Junta Electoral está a cargo de Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentina, que orbita en el kirchnerismo.