El paso decisivo que le queda al proyecto San Jorge para marcar un hito en la minería

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción este miércoles a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino , ex San Jorge . La votación fue histórica porque es la primera vez que un proyecto de explotación minera metalífera obtiene aval legislativo desde la sanción de la Ley 7722. Sin embargo, todavía queda el paso clave que es la ratificación del Senado provincial, que se concretaría en un par de semanas.

El emprendimiento minero apunta a extraer cobre de un yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, en el departamento de Las Heras. La inversión prevista ronda los 560 millones de dólares y el objetivo es extraer cobre usando la flotación como proceso.

La relevancia que tiene PSJ Cobre Mendocino radica en que una vez operativo se convertiría en el primer proyecto de explotación de cobre en Argentina, inaugurando la "era" del metal rojo en el país.

Asimismo, otro de los hitos que podría marcar es convertirse en el primer proyecto de explotación minera metalífera que consigue la ratificación de la Legislatura, desde la sanción de la Ley 7722.

La norma sancionada en 2007 estableció en su artículo 3 que todos los proyectos de minería metalífera en cualquier etapa tienen que presentar una DIA la cual debe ser ratificada por ley.

El paso decisivo de San Jorge

En este sentido, PSJ Cobre Mendocino se aprobó por una contundente mayoría de 32 votos a favor y solo 13 en contra y de esta manera obtuvo media sanción de la Cámara Baja. Pero para concretarse la ratificación necesita la aprobación del Senado provincial.

La vicegobernadora Hebe Casado señaló a MDZ que al proyecto minero San Jorge “le queda muy poco” para ser una realidad. “Queda pasar por el Senado y ya tener la aprobación de la Legislatura para cumplir con la 7722, que exige este paso obligatorio por por la Cámara de diputados y de Senadores”, indicó.

Asamblea por el agua Legislatura (9) Marcos Garcia / MDZ

La presidenta del Senado provincial adelantó que seguramente en la sesión del 9 de diciembre se tratarán los cuatro proyectos mineros que se votaron este miércoles, entre ellos la ratificación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino.

La semana que viene las propuestas tomarían estado parlamentario y luego habría una reunión de comisiones para analizar los proyectos. Si bien los senadores participaron de las audiencias que se realizaron en los plenarios de comisiones de la Cámara de Diputados, es probable que haya un nuevo encuentro para despejar dudas antes de la votación en la Cámara Alta.

“La idea es tratarlo lo antes posible porque lo único que necesita es la ratificación. Las discusiones técnicas ya se han dado y se han cumplido con todos los los pasos que que considera la Ley y que también considera el Código de Procedimientos Minero”, expresó Casado.

Finalmente, la vicegobernadora resaltó que “una vez que esté la ratificación de la Legislatura, ya la pelota la tiene la empresa y creo que tienen todo listo para empezar pronto a trabajar en la construcción de la mina. Si bien están interesados en acelerar lo que más se pueda, sabemos que son procesos largos”.

El día después de la ratificación legislativa

Una vez que el Senado provincial otorgue sanción definitiva a la DIA de PSJ Cobre Mendocino, solo restará la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo comenzará el camino para la construcción de la mina, un proceso que durará varios meses.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, precisó que previo a la Declaración de Impacto Ambiental, la empresa presenta una prefactibilidad económica pero advirtió que luego “con los requisitos que se otorgue en la Declaración de Impacto Ambiental, hay que adaptarlo a una factibilidad económica”.

Proyecto San Jorge. PSJ Cobre Mendocino La medida deberá ser ratificada por la Legislatura provincial. Gentileza PSJ Cobre Mendocino

“En concomitante, ya se puede empezar a trabajar en la ingeniería de detalle, y luego, una vez que está la ingeniería de detalle, y que también es aprobada por la autoridad de aplicación, se puede empezar la construcción de la mina”, precisó.

La construcción podría durar entre 18 y 24 meses desde la ratificación por lo que podría finalizar recién en 2027.

En tanto, la producción de cobre si se cumplen los plazos planeados, recién podría iniciar en 2028. En tanto, vale resaltar que la vida útil estimada de la mina sería de 6 años, con la posibilidad de ser extendida.