El Museo del Holocausto se suma a la investigación por las cajas nazis halladas en el Palacio de Tribunales
La Corte Suprema autorizó el acceso al material encontrado en el subsuelo del edificio judicial de la calle Talcahuano, que incluye miles de documentos y propaganda del régimen de Adolf Hitler.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó formalmente al Museo del Holocausto de Buenos Aires a participar en la investigación sobre las cajas con material nazi encontradas en el subsuelo del Palacio de Tribunales. El acceso fue concedido luego de varios meses de tareas de identificación y clasificación realizadas por especialistas del máximo tribunal, tras un hallazgo que despertó repercusión internacional.
El material, compuesto por doce cajas, fue descubierto durante obras de remodelación vinculadas a la futura creación del Museo de la Corte Suprema. Su apertura, realizada el pasado 9 de mayo, reveló documentos, libretas con esvásticas, fichas nominadas y propaganda del régimen encabezado por Adolf Hitler, lo que encendió alertas por su alto valor histórico y simbólico.
Cooperación para la Memoria: El Acuerdo entre la Corte y el Museo del Holocausto
Para avanzar en el esclarecimiento de su origen y contexto, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, firmaron una adenda al convenio de cooperación suscripto en marzo. El acuerdo apunta a profundizar la investigación, preservación y análisis del material, con el objetivo de contribuir a la memoria histórica y a la concientización social frente al racismo, la discriminación y el antisemitismo.
El convenio habilita a los especialistas del Museo acceder a la documentación que no contenga datos sensibles, mientras que los investigadores se comprometieron a utilizarla exclusivamente con fines científicos, históricos y sociológicos, garantizando la confidencialidad y el resguardo de la información.
Tras la firma, Rosatti y Karszenbaum sostuvieron una reunión operativa para coordinar el trabajo conjunto, que incluirá la participación de un historiador del Museo del Holocausto. El material permanece bajo estrictas medidas de seguridad y atraviesa un proceso de limpieza, digitalización e inventario.
¿Qué había dentro de las cajas nazis?
De acuerdo con los primeros relevamientos, las cajas contenían más de 4.600 carnets del Deutsche Arbeitsfront, el Frente Alemán del Trabajo, identificados como libretas rojas, y más de 400 credenciales de la Unión Alemana de Gremios, de color negro. En cada una figuran datos personales como nombre, fecha de nacimiento, profesión y delegación en la Argentina. También se hallaron fichas sueltas, algunas con estampillas, además de abundante propaganda nazi con imágenes y referencias a actividades del propio Hitler.
El hallazgo se produjo en el marco de las obras del futuro Museo de la Corte Suprema, cuya inauguración está prevista para el primer semestre de 2026. Mientras tanto, la investigación busca arrojar luz sobre cómo y por qué este material permaneció oculto durante décadas en uno de los edificios más emblemáticos del sistema judicial argentino.