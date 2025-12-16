El Museo del Holocausto se suma a la investigación por las cajas nazis halladas en el Palacio de Tribunales

La Corte Suprema autorizó el acceso al material encontrado en el subsuelo del edificio judicial de la calle Talcahuano, que incluye miles de documentos y propaganda del régimen de Adolf Hitler.

El presidente de la Corte Horacio Rosatti y el director de la Fundación Memoria del Holocausto Jonathan Karszenbaum.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó formalmente al Museo del Holocausto de Buenos Aires a participar en la investigación sobre las cajas con material nazi encontradas en el subsuelo del Palacio de Tribunales. El acceso fue concedido luego de varios meses de tareas de identificación y clasificación realizadas por especialistas del máximo tribunal, tras un hallazgo que despertó repercusión internacional.

El material, compuesto por doce cajas, fue descubierto durante obras de remodelación vinculadas a la futura creación del Museo de la Corte Suprema. Su apertura, realizada el pasado 9 de mayo, reveló documentos, libretas con esvásticas, fichas nominadas y propaganda del régimen encabezado por Adolf Hitler, lo que encendió alertas por su alto valor histórico y simbólico.

LibretasNazis Cooperación para la Memoria: El Acuerdo entre la Corte y el Museo del Holocausto Para avanzar en el esclarecimiento de su origen y contexto, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, firmaron una adenda al convenio de cooperación suscripto en marzo. El acuerdo apunta a profundizar la investigación, preservación y análisis del material, con el objetivo de contribuir a la memoria histórica y a la concientización social frente al racismo, la discriminación y el antisemitismo.

El convenio habilita a los especialistas del Museo acceder a la documentación que no contenga datos sensibles, mientras que los investigadores se comprometieron a utilizarla exclusivamente con fines científicos, históricos y sociológicos, garantizando la confidencialidad y el resguardo de la información.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 13.37.48 Tras la firma, Rosatti y Karszenbaum sostuvieron una reunión operativa para coordinar el trabajo conjunto, que incluirá la participación de un historiador del Museo del Holocausto. El material permanece bajo estrictas medidas de seguridad y atraviesa un proceso de limpieza, digitalización e inventario.