El motivo por el que Gobierno postergó la oferta salarial a los estatales
La segunda ronda estaba prevista para esta semana, sin embargo, el próximo lunes conocerán los estatales la nueva oferta salarial.
Cuarto intermedio hasta el lunes próximo. Esa es la respuesta que recibió el SUTE, el gremio docente, este martes 16. Con todos los gremios estatales ocurrirá lo mismo: el Gobierno les dará la nueva oferta salarial en las mesas paritarias dela semana que viene.
La semana pasada, los miembros paritarios oficiales presentaron una propuesta salarial para el segundo semestre que establecía un aumento del 8% escalonado, 5% en agosto y 3% en noviembre. Todos los sindicatos rechazaron la oferta pero es algo que ocurre habitualmente, ya que el Ejecutivo tiene la obligación de mostrar que tiene voluntad de acuerdo con al menos dos ofertas por si luego toma una decisión unilateral- da suba salarial por decreto-.
Las expectativas estaban puestas en esta semana, pero el Gobierno sigue mirando por un lado los números- se espera que ofrezca alrededor del 10%- y por otro, asuntos no salariales para cada sector. Los representantes estatales entienden que la baja de la recaudación de impuestos, la caída de ingresos nacionales y el impacto que tendría un eventual aumento salarial en las cuentas públicas demora por estas horas al Gobierno.
La respuesta del Gobierno a los estatales
"Se pasa a un cuarto intermedio para el lunes 22 y durante esta semana van a seguir analizando algunos de los requerimientos que han planteado las entidades sindicales", fue la respuesta que el Ejecutivo dio a los gremios, de acuerdo a lo que confirmaron desde Casa de Gobierno a MDZ.
De esta manera, los sindicatos deberán esperar una semana más para conocer la nueva propuesta oficial, en medio de un escenario de tensión por la pérdida del poder adquisitivo y los reclamos de recomposición salarial que vienen planteando desde hace meses. Desde el Gobierno provincial señalaron que las conversaciones continúan abiertas y que la intención es llegar a la próxima ronda de reuniones con una oferta “más integral” y con definiciones específicas para cada sector.
La semana pasada, el Ejecutivo había presentado una propuesta salarial que incluía incrementos escalonados y sumas no remunerativas para distintos sectores de la administración pública. Sin embargo, la oferta fue rechazada por los gremios, que consideraron insuficientes los porcentajes planteados frente al contexto inflacionario actual y la pérdida acumulada de los salarios estatales.
Los sindicatos, por su parte, reclamaron una mejora sustancial de la propuesta y pidieron que los aumentos impacten directamente en el salario básico para evitar que las sumas no remunerativas pierdan efecto en jubilaciones y adicionales. También insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de actualización salarial más frecuentes para evitar que la inflación vuelva a deteriorar los ingresos de los trabajadores estatales.
Tras el rechazo sindical, el Gobierno resolvió tomarse una semana más para reformular la oferta y analizar alternativas financieras.
Las expectativas puestas en la oferta salarial
Desde los gremios señalaron que aguardarán la próxima convocatoria, aunque advirtieron que esperan una mejora concreta de la oferta. Algunos dirigentes gremiales sostuvieron que el malestar entre los trabajadores viene creciendo y que la demora genera incertidumbre en un contexto económico complejo.
Pese a ello, tanto el Gobierno como los sindicatos coincidieron en mantener abierto el diálogo y evitar una ruptura de las negociaciones. La próxima semana será clave para conocer si el Ejecutivo logra acercar posiciones con los distintos sectores y avanzar hacia un acuerdo salarial que permita descomprimir el conflicto.
Mientras tanto, la expectativa permanece puesta en la nueva propuesta oficial y en las definiciones que adopte el Gobierno provincial respecto de las demandas salariales y laborales de los trabajadores estatales mendocinos.