El motivo por el que Gobierno postergó la oferta salarial a los estatales

La segunda ronda estaba prevista para esta semana, sin embargo, el próximo lunes conocerán los estatales la nueva oferta salarial.

Cuarto intermedio hasta el lunes próximo. Esa es la respuesta que recibió el SUTE, el gremio docente, este martes 16. Con todos los gremios estatales ocurrirá lo mismo: el Gobierno les dará la nueva oferta salarial en las mesas paritarias dela semana que viene.

La semana pasada, los miembros paritarios oficiales presentaron una propuesta salarial para el segundo semestre que establecía un aumento del 8% escalonado, 5% en agosto y 3% en noviembre. Todos los sindicatos rechazaron la oferta pero es algo que ocurre habitualmente, ya que el Ejecutivo tiene la obligación de mostrar que tiene voluntad de acuerdo con al menos dos ofertas por si luego toma una decisión unilateral- da suba salarial por decreto-.

Las expectativas estaban puestas en esta semana, pero el Gobierno sigue mirando por un lado los números- se espera que ofrezca alrededor del 10%- y por otro, asuntos no salariales para cada sector. Los representantes estatales entienden que la baja de la recaudación de impuestos, la caída de ingresos nacionales y el impacto que tendría un eventual aumento salarial en las cuentas públicas demora por estas horas al Gobierno.

La respuesta del Gobierno a los estatales "Se pasa a un cuarto intermedio para el lunes 22 y durante esta semana van a seguir analizando algunos de los requerimientos que han planteado las entidades sindicales", fue la respuesta que el Ejecutivo dio a los gremios, de acuerdo a lo que confirmaron desde Casa de Gobierno a MDZ.

De esta manera, los sindicatos deberán esperar una semana más para conocer la nueva propuesta oficial, en medio de un escenario de tensión por la pérdida del poder adquisitivo y los reclamos de recomposición salarial que vienen planteando desde hace meses. Desde el Gobierno provincial señalaron que las conversaciones continúan abiertas y que la intención es llegar a la próxima ronda de reuniones con una oferta “más integral” y con definiciones específicas para cada sector.