Arranca la segunda ronda de paritarias: la oferta salarial definitiva a los estatales

El Gobierno de Mendoza y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) volverán a verse las caras este martes, o sea hoy, a las 11 de la mañana cuando arranque la segunda ronda de negociaciones paritarias . El encuentro genera expectativa entre los docentes, ya que se espera que el Ejecutivo presente una nueva oferta salarial luego del rechazo que recibió la propuesta inicial que fue igual en porcentajes para todos los estatales.

La primera reunión se desarrolló la semana pasada y concluyó sin acuerdo. En aquella oportunidad, la iniciativa consistió en incrementos salariales escalonados para el segundo semestre del año que llegaron a un 8%- 5% en agosto y 3% en marzo-, una oferta que fue considerada insuficiente por el gremio docente. Como ocurre habitualmente en las negociaciones paritarias, el SUTE rechazó el planteo y solicitó una mejora que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente a la inflación acumulada. Lo mismo hizo el resto de los sindicatos.

De cara al encuentro de este martes, distintas fuentes vinculadas a la negociación aseguran que el Gobierno podría presentar una propuesta superior a la inicial, como ocurre habitualmente. Entre las posibilidades que se manejan aparece una mejora que ronde el 10% para el período en discusión, aunque también existen sectores que creen que el Ejecutivo podría estirarse algunos puntos más con el objetivo de acercar posiciones y evitar un conflicto prolongado, especialmente con el gremio docente ya que el Gobierno busca garantizar el comienzo de clases luego del receso invernal.

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, manifestó a MDZ que es "es muy importante que el Gobierno contemple una propuesta salarial que incluya todo lo perdido en términos salariales durante el primer semestre por la elevada inflación".

El Ejectuvo apunta a que las conversaciones no giren únicamente alrededor del porcentaje salarial. También podrían incorporarse propuestas complementarias vinculadas a distintos reclamos planteados por el sector docente. Entre ellas aparecen cuestiones relacionadas con condiciones laborales, concursos y otros aspectos que forman parte de la agenda habitual del gremio.

En el ámbito sindical existe cautela respecto de las expectativas. Dirigentes y delegados recuerdan que las primeras ofertas suelen ser rechazadas prácticamente de manera automática durante los procesos de negociación.

El vínculo con los estatales para el segundo semestre

El Gobierno necesita transitar más de una instancia de negociación antes de considerar cerrada la discusión. De hecho, existe una interpretación extendida en el ámbito gremial según la cual el Ejecutivo debe realizar al menos dos propuestas formales en el marco de la paritaria antes de quedar en condiciones de avanzar con una decisión unilateral en caso de no alcanzar un acuerdo.

Por ese motivo, el rechazo de las ofertas iniciales forma parte de una dinámica que se repite en cada convocatoria. Tanto el Gobierno como los gremios saben que la primera propuesta suele funcionar como un punto de partida para las conversaciones y no como la oferta definitiva.

El resultado de la reunión de este martes será observado de cerca no solo por los docentes, sino también por el resto de los trabajadores estatales. La negociación con el SUTE suele marcar el clima general de las paritarias provinciales debido a la cantidad de empleados que representa y al peso político que tiene el sector educativo dentro de la administración pública.

La agenda paritaria continuará durante el resto de la semana con encuentros previstos para otros gremios estatales. El Gobierno buscará avanzar en negociaciones paralelas con los distintos sectores de la administración pública provincial, entre ellos los representantes de la salud, la administración central y otros organismos descentralizados, judiciales, entre otros.

La estrategia oficial apunta a mantener una línea de negociación relativamente homogénea entre los distintos sindicatos, aunque cada sector presenta particularidades y reclamos específicos. Por eso, las ofertas pueden variar en algunos aspectos de acuerdo con las características de cada actividad.

En este contexto, la reunión de este martes con el SUTE aparece como uno de los momentos más relevantes de la semana. El Gobierno necesita acercarse a una propuesta que resulte aceptable para los docentes sin comprometer el equilibrio de las cuentas provinciales, mientras que el gremio busca obtener una mejora salarial que responda a las demandas planteadas por las bases, especialmente teniendo en cuenta la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Las próximas horas serán decisivas para determinar si ambas partes logran reducir las diferencias o si el conflicto continúa abierto. Por ahora, todas las miradas están puestas en la mesa paritaria que se reunirá a las 11 de la mañana y que podría comenzar a definir el rumbo de las negociaciones salariales para el segundo semestre en Mendoza.