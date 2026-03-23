El ministro de Defensa visita el Pentágono para negociar la compra de helicópteros Black Hawk a EE.UU.

Mientras Estados Unidos negocia el cese de las hostilidades con Irán en Medio Oriente, el ministro de Defensa de Javier Milei, Carlos Presti , visita este lunes el Pentágono para acordar los términos de la compra de helicópteros Black Hawk . La maniobra busca, además de fortalecer la seguridad nacional, profundizar aún más las relaciones estretégicas-militares con la Casa Blanca en el marco de la nueva doctrina Monroe que impulsa Donald Trump en América Latina.

Las fluidas relaciones de la administración de Javier Milei con Washington no son ninguna novedad. En los últimos dos años, esa alineamiento geopolítico se tradujo en actos concretos, desde un potente respaldo del Departamento del Tesoro frente a las corridas que amenazaron al Banco Central en la previa de las elecciones de octubre hasta el reciente acuerdo comercial para liberar aranceles recíprocos.

En ese contexto, la agenda en materia de Defensa ha avanzado de igual manera dentro de los planes de Washington para frenar la expansión de China en la región. En ese tablero, Argentina aparece como una de las principales barreras a la influencia del gigante asiático.

Por eso, el ministro Carlos Presti participó a comienzos de marzo de una cumbre de seguridad hemisférica en Miami encabezada por el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, donde la Argentina firmó una declaración no vinculante para conformar una coalición orientada a "enfrentar amenazas, proteger las infraestructuras críticas y reforzar la cooperación contra el terrorismo".

La declaración va en sintonía con la adhesión de Javier Milei al Shield of the Americas (Escudo de las Américas), el proyecto de Donald Trump para "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente americano" y combatir los carteles criminales.

Carlos Presti - cumbre de Seguridad en Miami El paso del ministro de Defensa, Carlos Presti, por la cumbre de Seguridad en Miami encabezado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Ministerio de Defensa

La visita de Carlos Presti al Pentágono

En ese contexto, el ministro de Defensa se apersonará este lunes en el Pentágono, la sede del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, para reunirse con el subsecretario Joseph Humire y negociar con la potencia del norte el desarrollo de la ciberdefensa en Argentina y adquisiciones militares que incluyen la compra de helicópteros Black Hawk.

Los detalles de la operación como la cantidad de unidades y los montos aún están en estudio, pero el Gobierno ya tiene asignadas partidas en el presupuesto 2025 correspondientes a la compra de los helicópteros y es el objetivo de Presti que las aeronaves surquen los cielos argentinos para antes de fin de año.

El objetivo de las incorporaciones militares, a las que se suman los recientes F-16 adquiridos a Dinamarca vía gestiones norteamericanas- es potenciar un sistema disuasorio ante posibles amenazas bélicas y preservar infraestructuras críticas, que van desde Vaca Muerta hasta centrales nucleares, puertos y oleoductos.

Tal como se ha visto en el conflicto de Medio Oriente entre Israel y Estados Unidos e Irán, son estos los principales objetivos militares a destruir una vez estallada la guerra.

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El contexto de Seguridad en la región

Además de la propia agenda de Defensa en Argentina, se prevé que Presti y Joseph Humire conversen acerca de la situación de la guerra en Medio Oriente, donde Javier Milei manifestó su apoyo total a los esfuerzos bélicos de Donald Trump. Sin embargo, según trascendió, el Ejecutivo descarta cualquier desplazamiento de tropas o unidades navales al estrecho de Ormuz.

Por fuera de ese tópico, el ministro de Defensa mantendrá un encuentro con el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak y Alberto Fohrig, designado como enlace del organismo en Haití por el secretario General del foro regional, Albert Ramdin.

La reunión servirá para abordar la crisis institucional en Haití, un asunto considerado clave para la seguridad de América Latina por la expansión de los carteles narcotraficantes. Allí, se evalúa un posible aporte de Argentina en materia militar o de fuerzas de seguridad para iniciar una proceso de transición democrática. La propuesta ya cuenta con el aval de la ONU. Al finalizar su agenda, Presti y su pequeña comitiva regresará a Buenos Aires este 24 de marzo.