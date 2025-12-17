El kirchnerismo denunció al PJ por la selección de candidatos para febrero

Tres dirigentes peronistas del kirchnerismo denunciaron ante la Justicia electoral a la conducción del PJ en medio de la feroz interna que atraviesa el partido, agravada tras el congreso partidario del 29 de noviembre, en el que se definió que 8 representantes de dicho congreso sean los responsables de dirimir las listas de candidatos para las próximas elecciones municipales.

Una decisión -modificación de la Carta Orgánica mediante- que desató el enojo del ala kirchnerista del partido al considerar que limita la participación democrática de todos los afiliados y que le garantiza al sector de los intendentes una mejor posición para elegir nombres en las comunas de Luján y Rivadavia, justamente aquellas que no gobierna el PJ .

Quienes impulsaron esta acción judicial son la concejal de Luján, Paloma Scalco , quien justamente es una de las representantes del congreso partidario ; el concejal de Rivadavia, Juan Manuel Villalba; y el abogado dirigente peronista, Nadir Yasuff. Presentaron la acción ante el Juzgado Federal con competencia electoral para que intervenga en el proceso de selección de candidaturas partidarias.

De hecho, durante el congreso partidario, la dirigente kirchnerista Marisa Uceda ya había adelantado que la decisión votada por mayoría podía llegar a motivar una impugnación judicial .

Según señalaron, las modificaciones aprobadas por el congreso partidario "alteran el método de elección vigente y restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías". La presentación judicial solicita el rechazo de las reformas introducidas a la Carta Orgánica, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente.

Por otro lado, criticaron los argumentos de la conducción del PJ, a cargo de Emir Félix, y secundada por los intendentes Stevanato, Destéfanis y Ubieta; quienes esgrimieron que la falta de tiempo (las listas se presentan antes del 3 de enero) iba a ser imposible el desarrollo de una interna. "Carece de sustento, ya que desde hace más de seis meses se conocía que los departamentos de Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael habían desdoblado sus elecciones, y que el propio Congreso Partidario ya había aprobado anteriormente un método de selección para todo el año electoral", señalaron.

"La situación actual no es producto de una emergencia imprevista, sino de la desidia (o la intencionalidad) de la conducción partidaria, que dejó transcurrir el tiempo para forzar una salida antidemocrática", sostienen.

Críticas al voto positivo al proyecto minero San Jorge

En la misma presentación, los dirigentes señalaron que la "avanzada antidemocrática" en el partido se circunscribe además en la "profunda crisis de conducción política" que denuncian sobre el PJ. Como ejemplo señalaron la falta de explicaciones de algunos legisladores del partido sobre su voto positivo a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge.

"La falta de una posición clara, debatida y comunicada internamente sobre un tema de alto impacto ambiental, social y político expone la ausencia de conducción, deliberación colectiva y respeto por la voluntad de la militancia, profundizando el deterioro de la democracia interna", señala un comunicado.