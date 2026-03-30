El Gobierno respaldó a Estados Unidos e Israel y descartó neutralidad ante la guerra

En un contexto de máxima tensión global, el canciller Pablo Quirno reafirmó la postura oficial de la Argentina respecto al conflicto bélico que mantienen Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el funcionario fue categórico al definir la posición del presidente Javier Milei: "Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Irán es un régimen terrorista desde hace 47 años que ha atacado a argentinos en dos oportunidades".

Quirno desestimó las advertencias sobre posibles represalias o atentados en territorio nacional derivados de esta decisión política, argumentando que el país ya sufrió ataques terroristas en el pasado sin estar alineado explícitamente. "No hay ningún tipo de correlación de esa naturaleza", remarcó.

Defensa de los valores occidentales y el fin de la neutralidad Para el titular del Palacio San Martín, la neutralidad ya no es una opción para el país. "Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Es una posición muy clara de este gobierno", sostuvo. Según Quirno, el alineamiento actual busca defender la libertad, la vida y la propiedad privada, pilares de lo que definió como "valores occidentales".

Pablo Quirno, actual canciller, en el Congreso Pablo Quirno, actual canciller, en el Congreso El canciller también expresó su preocupación por el avance armamentístico de Teherán, citando eventos recientes como señal de alerta para la seguridad hemisférica. "La semana pasada tiraron un misil a la isla Diego García, lo que implica que Irán podría tener la capacidad de alcanzar Europa. Uno no puede permanecer indiferente a eso", advirtió.

Una advertencia sobre la indiferencia Hacia el final de la entrevista, el canciller alertó sobre los peligros de mantener una postura pasiva ante el régimen de los ayatolás. "Es importante impedir que Irán exporte terrorismo al mundo porque generan incertidumbre global", señaló.