El Gobierno guarda silencio por el aumento de la desocupación, tras asegurar que "el empleo no es un problema"

El Gobierno se abroquela y guarda silencio con respecto al reciente informe del INDEC que precisó este miércoles un nuevo aumento del índice del desempleo.

Según la medición oficial, la desocupación se disparó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

Con este reporte, alcanzó su nivel más alto desde 2020, en épocas de pandemia. El desempleo alcanzó a alrededor de 1,7 millones de argentinos, significando la incorporación de 230.000 personas en esa condición si se lo compara con finales de 2024. Si se considera el gobierno de Milei, el índice pasó del 5,7% al 7,5%, un avance de 1,8 puntos porcentuales.

Ante ese panorama, cinco fuentes oficiales evitaron dar una visión de este índice, ante la pregunta de MDZ . Tampoco hizo alusión al tema el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Las últimas afirmaciones del Gobierno sobre el desempleo se dieron en los últimos días. En el marco de su defensa por el escándalo de sus dos viajes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se refirió a la situación económica y del empleo .

En diálogo con LN+, expresó: “La economía crece. Hay sectores que vuelan y sectores que no. Pero cuando ves el dato duro de empleo, el empleo crece. No hay un problema de empleo en la Argentina”.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que la economía argentina generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años.

"Con este nivel de crecimiento, es implausible sostener que existe un problema de falta de empleo", planteó el "Coloso", que fue avalado por el ministro coordinador en su última entrevista.