El Gobierno destina más de $650 millones por día en subsidios para el transporte público

El Gobierno Provincial destina más de $650 millones por día para mantener el transporte público de pasajeros con el boleto a $1.200, que pasará a partir del 1 de enero a $1.400. El dato lo confirmó a MDZ Radio el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, quien señaló que la Provincia destina, sólo en subsidios al transporte público, unos $20.000 millones por mes para solventar el sistema.

De esta forma, la cuenta da un monto de $666,7 millones por día, de acuerdo a lo que se determinó en base a la audiencia pública por el costo por kilómetro recorrido .

Desde el Poder Ejecutivo han determinado que el transporte público es una "política de Estado" en Mendoza, con el objetivo de ofrecer un buen servicio a la ciudadanía mendocina con un boleto competitivo. De hecho, en términos de gastos, es el segundo al que más recursos se destina por parte del Estado provincial, después de lo que corresponde al pago de salarios de la Administración Pública.

La información oficial destaca que el Estado se hace cargo de casi el 70% del costo del boleto que cada usuario en Mendoza paga todos los días, en las cerca de 800.000 transacciones diarias que se realizan en meses de alta demanda de transporte.

Además, Borrego sostuvo que solamente 4 de cada 10 usuarios pagan el 100% del valor del boleto de $1.200. En tanto, el otro 60%, tiene algún tipo de abono o gratuidad.

El costo por kilómetro recorrido, por encima de la inflación

Según los datos relevados por el Ente de Movilidad Provincial (EMOP), el costo del kilómetro recorrido creció un 42,3% entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025, lo que significó un aumento por encima de la inflación, que fue del 29,7% interanual a noviembre, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Luis Borrego, subsecretario de Transporte, señaló que los incrementos se dispararon por diversos motivos, que fueron, entre otros, las fuertes subas de las naftas y el gasoil; y por otro lado de los repuestos y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades, que son valores en dólares y que también presionaron con la actualización de los valores.

En resumen, ese 42,3% es la actualización de los recursos que deberá desembolsar el Gobierno en términos del pago a las empresas concesionarias del transporte público.

El funcionario defendió el trabajo del Ejecutivo, al sostener que, pese al incremento del boleto de micros, que pasará este jueves de $1.200 a $1.400, es un boleto "más bajo que el de otras ciudades del país", como por ejemplo Rosario, Santa Fe o Córdoba Capital, que según Borrego "están por arriba de los $1.700". En Córdoba está en $1.720, mientras que en las ciudades santafesinas a $1.580.

De la audiencia pública se resolvió también que la tarifa técnica (sin gratuidades ni subsidios) está en el orden de los $1.980, que sería el valor que debería pagar el usuario, si no existiese algún tipo de subsidio estatal, ni abono ni gratuidades.

En tanto, manteniendo las gratuidades y abonos, pero sin subsidios, el valor del boleto sería de $4.495.

Servicios estatales, más costosos

En el informe de la audiencia pública y el análisis de costos , se destaca que, en promedio, las empresas privadas concesionarias de recorridos de transporte público en el sistema interurbano, tienen un costo por kilómetro recorrido que ronda los $4.000.

Sin embargo, todos estos números de las 8 empresas privadas están por debajo del estudio de costos de las empresas estatales que son gestionadas por la Sociedad de Transporte Mendoza (STM). El Troncal (Grupo 100), por ejemplo, está en el orden de los $5.000 el costo por kilómetro recorrido.

image

No obstante, los montos se disparan tanto en el grupo de la STM Parque y la del Metrotranvía. En el del Parque, cuesta $9.201 por kilómetro recorrido, más del doble que las otras empresas; mientras que el Metrotranvía va hacia los $15.435.

Borrego señaló que en lo que respecta al servicio del Metrotranvía, el monto se encarece por todo lo que es referido a la infraestructura del servicio, que es completamente distinto al que se desarrolla de parte de los micros. Además, el funcionario justificó que también se encarece por el mantenimiento de las vías.

"El arreglo de las calles y arterias de Mendoza no se las imputa a los micros, pero el mantenimiento del Metrotranvía sí está incluido en estos costos", sostuvo. Además, agregó que "el costo por traslado por persona es similar, porque las duplas llevan más gente que las que entran en cada colectivo".

En tanto, sobre el STM Parque, que a los mendocinos les cuesta el doble que el resto, indicó que lo que engrosa el valor son las unidades eléctricas "que deben ser amortizadas y tienen una mayor diferenciación en el costo".

transporte público2.JPG

De hecho, Borrego sostuvo que un micro eléctrico "cuesta 2,5 veces más que uno a gasoil", e indicó que mientras uno a gasoil se puede conseguir a U$S 220.000, la unidad eléctrica asciende a los U$S 550.000.

"Por este motivo estamos incorporando ahora unidades a GNC, que son mejores a las unidades de gasoil en términos de cuidado del medio ambiente; y más baratas que las eléctricas", culminó.