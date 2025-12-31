El Gobierno busca reabrir el Congreso en febrero para avanzar con la reforma laboral
Sin actividad en enero, el oficialismo apunta al 2 de febrero para retomar el debate por la reforma laboral y cerrar acuerdos en el Senado.
El Gobierno nacional evalúa convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso para el lunes 2 de febrero, con el objetivo de avanzar en los proyectos que quedaron pendientes, entre ellos la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.
Ambas iniciativas integraron el temario que el Poder Ejecutivo giró al Parlamento en diciembre. Las extraordinarias originalmente dispuestas rigieron entre el 10 y el 30 de ese mes, pero no lograron abarcar todos los debates previstos por la Casa Rosada.
En el caso de la denominada “modernización laboral”, impulsada por el oficialismo y resistida por los sindicatos, el tratamiento debió postergarse ante la falta de los votos necesarios para su aprobación. Esa debilidad parlamentaria obligó al Gobierno a recalibrar la estrategia y a ganar tiempo para cerrar acuerdos.
Los alfiles del Gobierno que encabezarán las negociaciones
Con la mira puesta en febrero, la conducción libertaria confía en que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque oficialista en el Senado, encabece las negociaciones para lograr la sanción de la reforma, tal como ocurrió con el Presupuesto 2026. Para esa tarea contará con el respaldo de dirigentes de peso del oficialismo.
Entre los articuladores políticos que acompañarán ese proceso aparecen Diego Santilli y los referentes de la Casa Rosada Eduardo Lule Menem y Martín Menem, quienes vienen participando del armado de consensos legislativos.
En ese contexto, ya quedó descartada la posibilidad de que el Congreso sesione durante enero. La fecha tentativa del 2 de febrero apunta especialmente a reactivar el debate laboral, una iniciativa que se transformó en una prioridad central para Javier Milei, convencido de que la reforma permitiría dinamizar el empleo privado y profundizar su programa económico.
Por otro lado, el proyecto de reforma del Código Penal no será incluido en la agenda de extraordinarias. En el oficialismo reconocen que se trata de una iniciativa de gran complejidad técnica y política, que demandará meses de discusión parlamentaria antes de llegar al recinto.