El Gobierno busca reabrir el Congreso en febrero para avanzar con la reforma laboral

Sin actividad en enero, el oficialismo apunta al 2 de febrero para retomar el debate por la reforma laboral y cerrar acuerdos en el Senado.

Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados de este mes.

El Gobierno nacional evalúa convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso para el lunes 2 de febrero, con el objetivo de avanzar en los proyectos que quedaron pendientes, entre ellos la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Ambas iniciativas integraron el temario que el Poder Ejecutivo giró al Parlamento en diciembre. Las extraordinarias originalmente dispuestas rigieron entre el 10 y el 30 de ese mes, pero no lograron abarcar todos los debates previstos por la Casa Rosada.

En el caso de la denominada “modernización laboral”, impulsada por el oficialismo y resistida por los sindicatos, el tratamiento debió postergarse ante la falta de los votos necesarios para su aprobación. Esa debilidad parlamentaria obligó al Gobierno a recalibrar la estrategia y a ganar tiempo para cerrar acuerdos.

Los alfiles del Gobierno que encabezarán las negociaciones Con la mira puesta en febrero, la conducción libertaria confía en que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque oficialista en el Senado, encabece las negociaciones para lograr la sanción de la reforma, tal como ocurrió con el Presupuesto 2026. Para esa tarea contará con el respaldo de dirigentes de peso del oficialismo.

Entre los articuladores políticos que acompañarán ese proceso aparecen Diego Santilli y los referentes de la Casa Rosada Eduardo Lule Menem y Martín Menem, quienes vienen participando del armado de consensos legislativos.