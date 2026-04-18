El Gobierno desaloja a los trabajadores del complejo turístico de Chapadmalal y hay resistencia: "Nos tratan de intrusos"

La intimación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a desalojar viviendas dentro de la Unidad Turística Chapadmalal abrió un frente de conflicto con trabajadores que residen en el emblemático predio cercano a Mar del Plata desde hace décadas. El planteo oficial fija un plazo de 10 días para abandonar los inmuebles, algo que impacta directamente sobre decenas de familias.

Al respecto , Florencia Marco Ruiz , delegada de ATE , cuestionó el contenido del acta: “Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador”.

La dirigente señaló que las viviendas no son un beneficio excepcional sino parte del esquema laboral histórico del predio. “Nos entregan esas viviendas no como un favor, sino como trabajadores del Estado. El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón”, explicó. Y reforzó ese punto: “Quiero aclarar que no somos intrusos”.

Dentro de los trabajadores crece la sospecha de que la medida forma parte de un proceso más amplio. “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle”, advirtió Ruiz, en diálogo con Radio Brisas. En paralelo, también puso en cuestión la intervención del organismo: “El AABE no es nuestro empleador”, dijo, al tiempo que confirmó gestiones ante distintas áreas del Ejecutivo: “Todavía nadie nos respondió”.

Frente al ultimátum, los empleados comenzaron a organizar una respuesta legal. “Ya estamos asesorándonos. En 10 días tenemos que contestar. Nos vamos a defender”, adelantó la delegada. “No vamos a entregar las viviendas. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”, advirtió.

En el plano político, la senadora bonaerense Fernanda Raverta presentó una iniciativa para que la Provincia recupere el control del complejo. “Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”, sostuvo. El conflicto involucra actualmente a unas 50 viviendas y podría escalar si no hay definiciones oficiales en el corto plazo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a celebrar el traspaso de la Secretaría de Turismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que comience su “liquidación”.

“No tiene ningún sentido que el Estado gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva “, planteó el "Coloso", a favor de su concesión comercial para el sector privado.