El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias patagónicas y Javier Milei habló del envío de recursos

El Gobierno considerará el reclamo de los gobernadores patagónicos y acelerará los plazos para reforzar la asistencia, en el marco de los voraces incendios registrados en las últimas semanas, en especial en la provincia de Chubut. Luego de hablarse el tema en la mesa política realizada este jueves en Casa Rosada, el Ejecutivo definió firmar un DNU para la declaración de Emergencia Ígnea .

Inicialmente se pensaba poner en consideración el expediente en sesiones extraordinarias. Si bien esta medida deberá ser convalidada por el Congreso, el decreto de necesidad y urgencia agiliza esas gestiones para enviar cuanto antes los recursos que se necesitan.

Fuentes oficiales consideraban que el debate legislativo podría llevar semanas de tratamiento, por lo que buscaron dar un gesto con las provincias sureñas y es un hecho la firma de Javier Milei .

La última declaración de Emergencia Ígnea fue dispuesta mediante el Decreto 2/2023, firmado por Alberto Fernández , y rigió hasta el 13 de enero de 2024.

Desde el Gobierno remarcaron que ya se está enviando asistencia a las provincias afectadas, aunque aclararon que la mayor parte de esos recursos se están transfiriendo en estas horas. Por ejemplo, Chubut recibió este jueves $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además, durante la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante el cual se dispuso de financiamiento para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

La norma establece que las asociaciones de bomberos voluntarios, como entidades de primer grado, percibirán un total de $100.810.319.998,50, a distribuirse entre 1.062 asociaciones, lo que implica una asignación de $94.924.971,75 para cada una. Por su parte, las de segundo grado —que agrupan a las federaciones provinciales— recibirán $7.754.639.995,93.

Javier Milei habló de "una histórica lucha contra el fuego"

El posteo de Javier Milei sobre los incendios El posteo de Javier Milei sobre los incendios

En medio de días de plena tensión en Chubut por los incendios que no paran, el presidente se refirió al operativo para apagar las llamas.

En redes sociales, calificó como “histórica lucha contra el fuego” y precisó el despliegue de “426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día y 100 mil millones de pesos para fortalecer a los bomberos”.

El mandatario no concurrió en ningún momento a la provincia y tampoco lo hizo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.