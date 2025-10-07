El Gobierno autorizó la extradición de Fred Machado a EE.UU. tras el fallo de la Corte

El Gobierno nacional confirmó este martes por la tarde que avanzará con la extradición a los Estados Unidos de Federico “Fred” Machado , el empresario acusado por narcotráfico y quien es investigado por la justicia norteamericana por fraude y evasión. Se trata del inversor de la campaña de José Luis Espert lo que motivó en el escándalo del diputado, quien terminó renunciando a su postulación por sus claros vínculos durante varios años.

El ejecutivo precisó esta noticia, luego del fallo de la Corte Suprema, que avala que el proceso judicial continúe fuera del país. Actualmente está detenido en Río Negro, donde cumple prisión domiciliaria desde 2021.

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, dice el escrito oficial.

“El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”, agregó el comunicado que concluye: “La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.

El argentino será trasladado para ser juzgado por delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico , en el marco de una causa de alcance internacional.

La resolución del máximo tribunal ratifica lo dispuesto por el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que había declarado procedente la entrega del empresario. El fallo, fechado el 7 de octubre de 2025, confirma la decisión "para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo" emitida el 5 de mayo de 2021 por un tribunal del distrito de Texas.

El posteo de Milei sobre Machado El posteo de Milei sobre Machado

"TOMAR NOTA. Fin", escribió Milei en su posteo, compartiendo el comunicado oficial. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich fue en esa misma línea, en el marco de la presentación del Centro Nacional Antiterrorista. "El mecanismo de la extradición ha llegado hasta las últimas instancias, imagínese que siempre nosotros vamos a cumplir con las instrucciones de la Corte. Ese será el camino", aclaró.

"Hay una causa abierta en Texas, que tiene una caratula donde se habla de lavado de activos y narcotráfico. Si la extradición se da en el marco de esa causa, la causa se está definiendo. Luego será la justicia de Texas la que determine la figura final y si es condenado, o no", comentó sobre las acusaciones contra Machado.

Acerca de la salida de Espert como candidato, la funcionaria remarcó: "Fuimos los únicos lo que tomamos esta decisión. En el 2021, Espert fue candidato y en el 2023, con Horacio Rodríguez Larreta y Carrió. En ese momento no renunció ni pasó nada con esta causa que venía del 2021. La única fuerza que tomó la decisión de cuidar los valores sobre las personas fue La Libertad Avanza y PRO".