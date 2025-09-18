El Gobierno aseguró que debería despedir a más de 60 mil empleados públicos para pagarle a las universidades

Luego de otra dura derrota en el Congreso , el vocero presidencial, Manuel Adorni , cuestionó la "demagogia" de los legisladores de la oposición que derribaron los vetos de Javier Milei a la Ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica y enumeró la lista de recortes que debería realizar el Gobierno para cubrir los gastos. Entre los ejemplos, mencionó duplicar el IVA o incluso despedir a más de 60 mil empleados públicos.

"El Presidente Javier Milei planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia", disparó Adorni al comienzo de su conferencia de prensa, y agregó: "Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para sostener el equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta, en crecimiento y con futuro".

En ese sentido, el portavoz comenzó a enumerar una lista de gastos que el Gobierno debería recortar para poder cubrir los 1.9 billones de pesos que representa la Ley de Financiamiento Universitario que deberá ser promulgada tras la caída del veto presidencial en la Cámara de Diputados.

Entre las principales posibilidades que mencionó el vocero, que aclaró que son hipotéticas e imposibles de llevar adelante, sostuvo que para financiar la medida el Ejecutivo necesitaría "suspender todos los planes sociales por 3 meses, los subsidios energéticos por 4 meses o aumentar el IVA del 21% al 44% por 45 días". "Habría que ver cómo los diputados y senadores le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente", sentenció Adorni.

Continuando con la lista, el vocero también señaló que ese monto a pagar sería equivalente a suspender el presupuesto total del poder legislativo por 4 meses y le cuestionó a los legisladores si estarían dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo.

También entraron en la matemática del vocero el presupuesto del Poder Judicial, que debería suspenderse por 5 años, o el total de los subsidios al transporte por un año y 6 meses.

En paralelo, el portavoz replicó el ejercicio con la Ley de Emergencia pediátrica, que representa un gasto anual de 130 mil millones de pesos. En este caso, Adorni afirmó que ese costo implicaría "despedir a 66.550 empleados públicos, suspender el total del subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por 3 meses". "La pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones".

Críticas a la marcha

Luego, el vocero apuntó contra la Marcha Federal que se movilizó el miércoles hacia el Congreso y en otros puntos del país, y aseguró que allí "se alinearon todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina".

Marcha federal universitaria gente Juan Mateo Aberastain / MDZ

A su vez, Adorni afirmó que "este gobierno propuso actualizar en términos reales un 8% la educación y 5% las jubilaciones y las pensiones", mientras que "durante la gestión de Sergio Massa, que acumuló un 211% de inflación anual, las actualizaciones de los gastos de funcionamiento de las universidades fueron de cero pesos".

"El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso de la Nación y de evitar que el partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados de republicanos, dilapide el futuro de los argentinos", finalizó el funcionario.