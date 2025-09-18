Transporte: el Gobierno aprobó millonarias compensaciones para colectivos del AMBA
La Secretaría de Transporte autorizó el pago de subsidios correspondientes a febrero y marzo de 2024 para empresas de colectivos urbanos y suburbanos del AMBA.
El Gobierno de Javier Milei aprobó nuevas compensaciones tarifarias por más de $681 millones destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las medidas fueron oficializadas este jueves mediante las Resoluciones 58 y 59/2025 de la Secretaría de Transporte, publicadas en el Boletín Oficial, y corresponden a las liquidaciones de febrero y marzo de 2024.
De acuerdo con lo informado, las compensaciones alcanzan a $367.376.239,15 para febrero y a $314.095.677,29 para marzo, lo que totaliza $681.471.916,44. Los desembolsos serán acreditados a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y de los regímenes complementarios de Atributo Social y Boleto Integrado.
El texto oficial precisa que estas transferencias buscan "garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios".
Si bien el Gobierno aclaró que la asistencia es de carácter transitorio, reconoció que resulta aún imprescindible en un contexto donde la tarifa cubre menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA.
El SISTAU y los programas complementarios funcionan como herramientas de financiamiento estatal que permiten mantener los niveles de servicio, garantizar descuentos para beneficiarios de la tarjeta SUBE y sostener la integración tarifaria para quienes realizan combinaciones de viaje en la red metropolitana.
La acreditación de los pagos se realizará dentro de los cinco días posteriores a la publicación de las resoluciones. La Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios será la encargada de efectuar las transferencias y de informar el listado de empresas beneficiarias a través de la página web oficial de la Secretaría de Transporte.