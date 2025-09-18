Transporte: el Gobierno aprobó millonarias compensaciones para colectivos del AMBA

El Gobierno de Javier Milei aprobó nuevas compensaciones tarifarias por más de $681 millones destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) .

Las medidas fueron oficializadas este jueves mediante las Resoluciones 58 y 59/2025 de la Secretaría de Transporte , publicadas en el Boletín Oficial , y corresponden a las liquidaciones de febrero y marzo de 2024 .

De acuerdo con lo informado, las compensaciones alcanzan a $367.376.239,15 para febrero y a $314.095.677,29 para marzo , lo que totaliza $681.471.916,44 . Los desembolsos serán acreditados a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y de los regímenes complementarios de Atributo Social y Boleto Integrado.

El texto oficial precisa que estas transferencias buscan "garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios".

El paro destapó el problema de financiamiento de los colectivos en el AMBA. Foto: Noticias Argentinas

Si bien el Gobierno aclaró que la asistencia es de carácter transitorio, reconoció que resulta aún imprescindible en un contexto donde la tarifa cubre menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA.

El SISTAU y los programas complementarios funcionan como herramientas de financiamiento estatal que permiten mantener los niveles de servicio, garantizar descuentos para beneficiarios de la tarjeta SUBE y sostener la integración tarifaria para quienes realizan combinaciones de viaje en la red metropolitana.

La acreditación de los pagos se realizará dentro de los cinco días posteriores a la publicación de las resoluciones. La Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios será la encargada de efectuar las transferencias y de informar el listado de empresas beneficiarias a través de la página web oficial de la Secretaría de Transporte.