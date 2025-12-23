El gobernador de Misiones calificó al 2025 como un año durísimo para la gente

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , les solicitó a los intendentes la continuidad del trabajo en conjunto más allá de las banderías políticas, “porque es la única forma de salir adelante”. En tanto que ratificó las políticas públicas que lleva adelante su equipo.

El mandatario provincial se reunió con la totalidad de los jefes comunales, en una especie de balance del año les ratificó las políticas públicas que viene llevando adelante el gobierno misionero para hacer frente a la crisis que está viviendo el país en general y la provincia de Misiones en particular. “Las políticas públicas provinciales están orientadas a sostener la actividad económica y el empleo", dijo.

“A través de los programas Ahora que permiten el reintegro de hasta el 30 por ciento en las compras con pago con tarjetas de crédito de los bancos adheridos hasta en seis cuotas y el Fondos de Crédito, Misiones, que otorga créditos a tasas subsidiadas para emprendimientos productivos, empresariales y comerciales, tuvo siempre una política de estímulo a la demanda, al consumo y a las ventas. No se olviden que el comercio es el primer dador de empleo de la provincia; entonces, cuando cuidamos el comercio, cuidamos el empleo y también el bolsillo de la gente que va a comprar”, agregó.

La reunión contó además con la presencia del flamante ministro Coordinador, Carlos “Kako” Sartori, y los ministros de Gobierno, Marcelo Pérez, y de Hacienda. Adolfo Safrán.

Ante la actual coyuntura económica nacional, y su impacto en las familias misioneras, Passalacqua fue categórico al señalar a los intendentes que “para salir adelante tendremos que ser creativos y seguir trabajando en conjunto”.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de las acciones conjuntas para el período que viene, en un espacio de diálogo y análisis de la realidad provincial y municipal. “Fue un año duro para todos, durísimo. La gente la pasó muy mal y, si no la pasó peor, fue por el esfuerzo de ustedes”, expresó el gobernador.

“Parte de un mismo equipo “

Tras la reunión el intendente de la ciudad de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, sostuvo que el encuentro permitió un intercambio directo entre los intendentes y el Ejecutivo provincial.

Mac Donald remarcó que uno de los ejes del encuentro fue la claridad con la que se expuso el escenario actual. “Sobre todas las cosas, lo que valoro de este tipo de reuniones es que siempre nos marca el camino a seguir; en mi caso, mi primera reunión fue apenas había asumido hace dos años y Passalacqua fue muy sincero y nos graficó que el escenario era este”, expresó.

“La realidad económica nos afecta a todos por igual”

En declaraciones a Canal 12 de Posadas el jefe comunal informó: “El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, expuso la realidad de la economía, y a nosotros eso nos sirve como información para saber cómo manejarnos”.

En ese contexto, agregó que “hoy la realidad económica nos afecta a todos por igual y que los municipios actúan con responsabilidad en la administración de los recursos". "Este tipo de reuniones nos da previsibilidad para seguir hacia adelante y también nos contiene, porque andamos todos en la misma”.

De su parte la intendenta de la localidad de Almafuerte, Celia Smiak, valoró que el encuentro con Passalacqua “se centró en la planificación el trabajo en forma conjunta con el gobierno de la provincia y los intendentes para lograr los mejores beneficios para cada uno de misioneros”.

Nadie se salva sólo

En tanto, el intendente de la ciudad de Montecarlo, Julio César “Chun” Barreto, consideró que “fue una reunión muy importante. Esto de alguna manera permite la posibilidad de hablar entre nosotros, poder actualizarnos y ayudarnos mutuamente en distintas estrategias”.

Barreto resaltó que en este tipo de encuentros se busca “el sentido común para salir de esta situación difícil que estamos atravesando, porque hoy prima absolutamente el trabajo colectivo. Es más, cuando hay una situación económica compleja, definitivamente nadie se salva solo. Cualquier aporte o idea que permita la construcción en conjunto tiene muchísimo valor”.

La designación del Ministro Coordinador

En otro aspecto, consultado sobre la designación del exintendente de Campo Grande, Carlos “Kako” Sartori, como ministro coordinador de Gabinete, el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, expresó conformidad con la decisión del Ejecutivo.

Señaló que la incorporación de un ex jefe comunal al gabinete provincial genera expectativas positivas entre los intendentes por su conocimiento del territorio y de la gestión local. “A todos los intendentes nos deja muy contentos que uno de nosotros esté en el gabinete provincial”, manifestó.

En ese sentido, destacó la trayectoria de Sartori al frente de Campo Grande y su vínculo con los gobiernos locales. “Conoce la realidad de cada uno de los municipios y cómo piensa cada intendente”, afirmó. Según expresó, la experiencia previa de Sartori en la gestión local permite una articulación más directa con las demandas del interior y favorece el funcionamiento del equipo de gobierno provincial.

En coincidencia, el mandatario municipal de Montecarlo Julio César “Chun” Barreto definió la designación de “Kako” Sartori como “un cambio que permite una conexión directa con los intendentes, alguien que sabe de territorialidad y de cómo piensa un intendente. Estamos muy contentos porque asumió esta responsabilidad una persona con experiencia, que conoce el territorio y que es un respaldo para el gobernador y para todos nosotros”.