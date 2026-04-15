El "gesto" que realizó la Suprema Corte a Jaliff al cubrir una importante vacante

La Suprema Corte de Justicia decidió salir de su letargo y parte de la interna que ha transitado, al cubrir los cargos de representantes ante el Consejo de la Magistratura, organismo que se encarga de evaluar y filtrar a los postulantes para cargos de magistrados, ya sean jueces, fiscales o defensores oficiales.

Tras más de un año en el cual no tenía representante, el máximo tribunal de Justicia eligió a Julio Gómez como representante titular del Consejo (y que ejercerá la presidencia mientras dure su mandato de dos años), mientras que Norma Llatser será suplente.

La elección se dio en una reunión en pleno de la Corte, pero no hubo unanimidad en la decisión, ya que Mario Adaro decidió abstenerse; mientras que José Valerio votó en disidencia.

Desde su entorno aclararon que el voto en contra "no fue en contra de Gómez y Llatser", sino que aseguró que hay otras cuestiones, dentro del Consejo de la Magistratura, que deberían resolverse antes de la conformación de las vacantes.

Lo cierto es que esta decisión -tardía-, se ha enviado desde la Justicia como un "gesto" hacia la figura de Juan Carlos Jaliff, flamante subsecretario de Justicia que asumió tras la intempestiva renuncia de Marcelo D'Agostino, quien fue denunciado por su expareja por abuso sexual y violencia de género.

Esto es así ya que en más de un año la Corte no se puso de acuerdo en la conformación de este organismo tan importante, por lo que la llegada de Jaliff busca

De esta forma, el Consejo de la Magistratura desde ahora tendrá todos sus integrantes, desde lo que fue la presidencia de la ministra de la Corte Teresa Day en el organismo, que finalizó a comienzos del año 2025.

La importancia del Consejo de la Magistratura

Quien dio valor a un organismo como el Consejo de la Magistratura fue el propio Jaliff, quien señaló a MDZ Radio que "funciona bien" y que quita en parte el componente "político" en el sistema de designaciones de los magistrados.

Juan Carlos Jaliff (2).JPG Maximiliano Ríos/MDZ

"En Mendoza, con el Consejo de la Magistratura, el sistema de designación en la Justicia debe pasar un proceso de aprobar los exámenes y el gobernador luego elige entre tres pliegos. La política quedó restringida para designar a quien quiera, sino sólo a quien rinde y pasa los exámenes", mencionó el subsecretario de Justicia.

Además, aclaró que según su visión, el mismo está representado por todos los sectores que vinculan a la Justicia, como "el Poder Ejecutivo, la Legislatura con miembros de la Cámara de Diputados (ndr: los senadores son quienes votan los pliegos), la Asociacion de Magistrados y el Colegio de Abogados. Hay una conformación del Consejo bastante equilibrada", sostuvo.

Integrantes del Consejo de la Magistratura