El Gendarme que hirió a Pablo Grillo volvió a negar la autoría en el disparo que lo dejo cerca de la muerte

El Gendarme Héctor Guerrero reclamó su revertir su procesamiento por las lesiones gravísimas agravadas contra Pablo Grillo luego de haberle disparado con una pistola de gas a diversos manifestantes que se encontraban sobre la calle Irigoyen, entre Solís y Entre Ríos el pasado 12 de marzo en medio de una protesta de jubilados.

La defensa del oficial a cargo de Martín Sarubbi y Claudio Nuncija participó de una audiencia convocada por los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun donde además estuvieron presentes Fabián y Emiliano Grillo, padre y hermano del fotoperiodista.

Los defensores refutaron el fallo de la jueza Servini al sostener que su cliente no fue el autor y del disparo, que el mismo haya sido con intencionalidad hacia los manifestantes donde se encontraba Pablo y que el accionar de Guerrero no estuviera ajustado a la normativa y protocolos para el uso de las pistolas lanzagases.

Por su parte, el CELS que actúa como querellante en la causa, defendió todas las medidas de prueba, entre ellas, el relevamiento en el lugar del hecho, un informe de la División Balística de la Policía de la Ciudad y el “Mapa de la Policía”, hecho por realizadores audiovisuales y dos físicos forenses.

Asimismo, la querella insistió que el disparo del gendarme fue, principalmente, ilegal, ya que no se encontraba en una situación que amerite el uso de la pistola lanza gases. También citaron normativa del Ministerio de Seguridad, donde se señala que principios de uso de la fuerza establecen que el disparo de este tipo de armas es excepcional.

pablo grillo.jpg Fabián Grillo, padre de Pablo TN

¿Qué dijo el papá de Pablo Grillo?

Por su parte, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, dirigió unas breves palabras a los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Iruruzun, donde además de señalar que hizo el servicio militar obligatorio.

“Yo llegué a ser tirador y buen tirador, porque tiraba con gomeras de pie en el suburbio y allí las piedras no estaban estriadas y ni salían por un caño y yo le pegaba a lo que me pidieran. O sea, que una persona con expertise, con experiencia, con cualquier elemento que arroja algo, puede pegar donde quiere, y ese es el caso”, sostuvo.

Ahora los miembros de la Sala II del tribunal de alzada pasaron a analizar los argumentos de las partes y en los próximos días darán a conocer si convalidan u ordenan retrotraer lo dispuesto por la jueza Servini.