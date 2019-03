El fotoálbum peronista: Bermejo con las mujeres, Anabel con Gimenez

La creatividad de quienes le manejan las cuentas en las redes sociales al intendente de San Martín, Jorge Omar Gimenez, no tiene límites. Es que las imágenes siempre pasan por filtros: si no salen en banco y negro, en colores opacos, sepia. Pero es lo de menos, siempre que no se quiera deformar la realidad o pintarla de otros colores, claro.

El asunto es que hubo un encuentro, difundido por ambos protagonistas, entre el jefe comunal sanmartiniano, que va por su reelección, y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

En esa comuna van juntos, al igual que en San Rafael, Tunuyán y Lavalle. pero todavía no se define una fórmula de unidad y menos aun con la aparición de un tercero entre ella y Alejandro Bermejo, que es Rodolfo Gabrielli. La senadora de Unidad Ciudadana fue de las pocas que no estuvieron en el convite del hotel Diplomatic.

Sagasti estuvo también en Tupungato, participando de un Foro Productivo para el Valle de Uco. Lo contaron sus seguidores por Twitter:

La confusión del momento en el peronismo es la foto del presidente del PJ, Guillermo Carmona con el representante de quien más parece odiar, Omar de Marchi, el hombre de Mauricio Macri en Mendoza.

De todos modos, hay vida más allá de los salones de hotel y Alejandro Bermejo se mostró con mujeres en Coquimbito, Maipú, el municipio que gobierna, de donde salió una extensa fotogalería que compartió por las redes y que mostramos aquí:

Bermejo con dos soberanas.

En el Club Coquimbito.

Con dirigentes del partido.

Por su parte, Rodolfo Gabrielli no sumó fotos, nuevo todavía en esto de manejar redes sociales y la comunicación. Pero si se mostró molesto por la ola de respuestas en su contra que generó su retorno a la vida electoral, ya que nunca se fue de la vida política ni de la función pública. Tuiteó: