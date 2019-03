Gabrielli presentó su carta para jugar en Godoy Cruz

El peronismo busca sus cartas para jugar en Godoy Cruz y el primero en mostrarlas es, hasta ahora, el exgobernador Rodolfo Gabrielli, que acompañó el lanzamiento de Carlos Salinas a la intendencia.

Godoy Cruz es cuna de peronistas que quieren jugar fuerte, pero a la vez les toca hacerlo en territorio en donde el intendente Tadeo Garcia Zalazar, radical, está bien considerado y es el lugar de origen del gobernador Alfredo Cornejo.

Algunos dirigentes no descartan que se presente el legislador Lucas Ilardo, una vez más y también se habla de Emilio Caram. También está la figura de Marcelo Costa, ex Hacienda, ex Producción y ex Osep, que ahora es concejal en Godoy Cruz y tiene un café en la calle Arístides de Ciudad, recientemente incorporado a su patrimonio.

Salinas en la reunión en la que habló Gabrielli.

Salinas es parte de los equipos técnicos que el peronismo está reuniendo en diferentes puntos de la provincia y recientemente se mostró junto a Gabrielli, quien disertó junto al extitular del INV Guillermo García sobre temas de coyuntura.

De todos modos, los dirigentes consultados por MDZ aseguran que "es prematuro" hablar de precandidaturas, como lo está haciendo, por ejemplo, Guaymallén, con 11 precandidatos lanzados. Todos están concentrados en los municipios en los que se anticiparon los comicios y en los que el peronismo ya adoptó la marca "Elegí" y va unido.

Para ir viendo cómo juegan, una encuesta lúdico política para pensar el Godoy Cruz que viene: