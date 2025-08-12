Presenta:

Ramón Puerta

El expresidente Ramón Puerta será candidato a diputado nacional por el partido Activar

El propio expresidente y exgobernador de Misiones, Federico Ramón Puerta, lo confirmó en diálogo con MDZ.

Alejandro Spivak

El expresidente interino vuelve al ruedo político. Federico Ramón Puerta será candidato a diputado nacional por el partido misionero Activar, fundado por su hijo el exlegislador provincial Pedro Puerta. Así lo confirmó en una charla con MDZ el propio Puerta: “Estoy analizando ser candidato a legislador nacional, el domingo cierran".

Puerta, en cierta forma, se hará cargo del partido que fundó su hijo en 2019, el exdiputado provincial Pedro Puerta (renunció a su banca hace un mes) golpeado por el caso del exdiputado provincial Germán Kiczka, condenado por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil a 14 años de cárcel junto a su hermano Sebastián.

Pedro Puerta compartió la banca con el ex legislador y declaró como testigo en el julio oral, público y contradictorio que tuvo lugar en Posadas.

La provincia no, la nacional sí

El partido Activar, que apoyó primero al Pro y luego a la Libertad Avanza, no participó de los comicios provinciales del pasado 8 de junio. En cambio, ahora con la candidatura del ex gobernador misionero decidió “dar batalla” en las nacionales.

Hoy tiene una banca ocupada por la legisladora nacional Florencia Lewtak Klipauca, muy cercana a la Libertad Avanza, cuyo mandato culmina el próximo 10 de diciembre.

Tarea difícil

Federico Ramón Puerta fue presidente por 48 horas en diciembre de 2001; previamente, ejerció los cargos de gobernador, diputado nacional y senador. En tanto que, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue embajador en España.

Puerta sabe que su acceso a una banca de diputado nacional no le será fácil, se lo asocia y mucho con la década del '90. De llegar, la pregunta que se impone es dónde se instalará políticamente.

Sabido es que estará alejado del kirchnerismo; lo que no se sabe es si acompañará a Milei o estará al lado de su amigo, el expresidente Mauricio Macri.

