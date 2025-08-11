El Turco García quiere jugar en política y será candidato en las elecciones de octubre

El exfutbolista se anotó en nuevo partido, esta vez el 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales. El Turco García será parte del frente Integrar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este lunes, Villa Soldati fue testigo de la presentación del ídolo de Racing como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el club José Soldati, junto a Daniel Amoroso, quien lo invitó al Turco García a integrar su lista para octubre.

El video completo de la presentación Tucro García video El Turco García en el club José Soldati. Video: Prensa Integrar El Turco García se prepara para las elecciones Claudio "Turco" García será tercer candidato en las elecciones legislativas nacionales de este año. Reconoció que aceptó la invitación por venir de su viejo conocido Daniel Amoroso, cabeza de lista. "Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas", declaró.

Desde Integrar afirman que su campaña estará "centrada en la escucha como valor" y tratar de llevar a la ciudadanía de vuelta a las urnas, después del récord en la baja participación electoral durante las últimas elecciones legislativas locales.

Turco García Soldati El Turco García se muestra listo para subirse al ring electoral. Foto: Prensa Integrar El Turco García se quiere mostrar como un porteño de ley. Nacido en Villa Lugano se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la primera categoría del fútbol local, con solo 15 años. Pasó por Vélez Sarsfield, Olympique de Lyon, Colón de Santa Fe, All Boys e Independiente de Rivadavia. Su experiencias más reconocidas son las dos etapas que vivió como jugador de Racing Club de Avellaneda. Allí sigue desempeñándose en la actualidad como cazador de talentos, además de ser conductor del programa de streaming "Lo del Turco".

García vivió, a la par de carrera como futbolista, una historia de lucha contra las adicciones. Su motivación para postularse es, en parte, la de proseguir con su lucha contra las condiciones de vulnerabilidad que pueden llevar a los más jóvenes a vivir lo mismo que él tuvo que superar. Los clubes de barrio serán un eje central de su campaña.