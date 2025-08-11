Tras 10 jornadas de intenso debate, finalizó la audiencia pública por PSJ

La audiencia pública sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino concluyó tras diez jornadas de intenso debate. El proceso permitió que todos los ciudadanos interesados expresaran sus posturas sobre el desarrollo minero en Uspallata. La convocatoria superó todas las expectativas de inscripción y demostró el interés de la comunidad mendocina en temas ambientales y económicos.

El formato innovador combinó sesiones presenciales y virtuales para garantizar el acceso universal a la participación. Durante los primeros seis días, la audiencia se desarrolló en la Estancia Yalguaraz, sitio del futuro emprendimiento minero. Las autoridades provinciales organizaron traslados sin costo y habilitaron infraestructura completa con carpas climatizadas, conectividad y servicios básicos. Posteriormente, se abrió la modalidad virtual para incluir a ciudadanos de toda la provincia y el país que no pudieron concurrir físicamente.

Los resultados muestran una tendencia clara hacia el respaldo del proyecto minero entre los participantes. Aproximadamente el 60% de los inscriptos manifestó su apoyo al desarrollo de la explotación de cobre bajo marcos normativos estrictos. Entre las voces destacadas se encuentra la del decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a las Industrias de la Universidad Nacional de Cuyo, Augusto Roggero, quien enfatizó el papel estratégico de la universidad en la transformación productiva provincial. El académico subrayó que la minería moderna representa oportunidades de diversificación económica y empleo especializado, siempre cumpliendo condicionamientos técnicos rigurosos.

audiencia cobre 2 Sin embargo, el proceso también dio espacio a posturas críticas y preocupaciones legítimas sobre el impacto ambiental. Vecinos de Uspallata expresaron inquietudes sobre la sostenibilidad del proyecto y el cuidado del recurso hídrico local. Silvia Longo manifestó reservas sobre los riesgos ambientales, mientras que Gabriela Montaña (vecina de Uspallata) defendió la calidad del agua de la región. Estas intervenciones enriquecieron el debate y demostraron la pluralidad de opiniones en la comunidad.

La transparencia fue el eje central de toda la convocatoria, con acceso libre al expediente completo del proyecto. Los ciudadanos pudieron consultar informes técnicos de múltiples organismos provinciales y nacionales, incluyendo dictámenes del Departamento General de Irrigación, direcciones de Vialidad, Hidráulica y Biodiversidad, entre otros. El material permanece disponible en línea para consulta pública gratuita, cumpliendo con los estándares del Acuerdo de Escazú que Argentina suscribió internacionalmente.