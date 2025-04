Caso Kiczka: El diputado provincial Pedro Puerta negó amistad con su ex par de bancada Germán

En el marco de una investigación judicial que involucra al exdiputado provincial por el partido Activar, Germán Kiczka, y a su hermano Sebastián por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, su ex par de bancada Pedro Puerta presentó una declaración escrita ante las autoridades judiciales.

De esta forma, hizo uso de la acción de privilegio que tienen los legisladores de declarar por escrito y no en forma presencial.

Los fiscales prepararon 10 preguntas para Pedro Puerta, que las respondió y elevó el documento al Tribunal Penal Oral Nro.1 de Posadas en la jornada de este miércoles.

En dicho Tribunal se juzga oralmente a los hermanos Kiczka por las causas mencionadas, a la que se agrega contra Sebastián la carátula de abuso de menores.

"No lo conozco en términos personales"

En su declaración, según publicó Economis, Pedro Puerta aseguró que “no lo conoce en términos personales (a Germán), que no tiene ni tuvo amistad con él” y "negó cualquier conocimiento de los gustos sexuales de su ex compañero de bancada”.

“El vínculo que me unía era puntualmente político, formábamos parte del mismo partido, incluso compartimos banca en la Legislatura provincial y la frecuencia en el vínculo siempre estuvo relacionada con lo político principalmente en el marco de actividades partidarias y eventos relacionados a la función pública y la militancia”, dijo y se desmarcó el Legislador provincial.

Sin embargo, admitió que conocía a Kiczka desde la infancia en Apóstoles, "en el verano, fines de semanas largos o en las fiestas”.

“Él y su familia son ampliamente conocidos en la localidad de Apóstoles por ser propietarios de un emprendimiento gastronómico con mucha historia. Diría que se trata de una familia pionera y de larga trayectoria en nuestra comunidad, pero como yo no me crié en Apóstoles (desde chico Pedro Puerta estudio en Buenos Aires) desconozco en profundidad el tema. Mi trato directo con él (por Germán) fue posterior y en el marco de actividades políticas, ya que conforme fui interiorizándome en la política local y en la búsqueda de armados de frentes electorales tuve muchas conversaciones con su padre, de origen radical, y luego con él quien decidió participar activamente en espacios políticos afines a los míos, siendo si mal no recuerdo candidato en 2013 o 2015”.

Cabe mencionar que, según constan en documentos partidarios, Kiczka se sumó a Activar en 2017.

“Por otra parte, él comisionaba por ventas en un emprendimiento de mi familia (ocupaba un cargo gerencial en la empresa cigarrera de la familia Puerta en la ciudad misionera de Apóstoles). Sin embargo, mi vínculo siempre fue político. En 2021, cuando es elegido por el voto popular como diputado provincial y con mi ingreso a la legislatura provincial en 2023, pasamos a sentarnos en bancas contiguas. Ya que se trata de un pueblo chico (por Apóstoles), es habitual conocer o tener referencias de sus integrantes, como sucede habitualmente uno puede saber de dónde es tal o cual persona por su apellido y saber de su existencia, conocerlo”, argumentó.

Puerta reconoció compartir diferentes grupos de WhatsApp, pero aseguró que los tiene en modo “archivados”, sin conocer lo que sucede en ellos. “No recibí fotos ni videos de carácter pornográfico o sexual, ni de forma directa ni a través de dispositivos electrónicos o impresos. En algunos grupos de mensajería donde él participaba, como suele ocurrir en ámbitos informales, se pudieron haber compartido ocasionalmente stickers o memes con connotaciones de doble sentido, pero nunca material explícito, ni que pudiera interpretarse como contenido sexual inapropiado o dirigido de manera personal”, dijo el diputado provincial, quien insistió en que “desconoce si Germán compartió con otra persona material de abuso sexual infantil”.

Puerta también dijo desconocer detalles de los allanamientos en la casa del padre de los hermanos Kiczka y después de Germán Kiczka.

“Al igual que el grueso de la sociedad, fuimos enterándonos de lo que allí se había secuestrado o surgido por los medios de comunicación y los comentarios en el pueblo. Nos comentó, a quienes compartimos vinculo político, que había existido un allanamiento en lo de sus padres, y recuerdo que al día siguiente o por ahí, él realiza un descargo en redes y en los medios. Esto fue un jueves o viernes de febrero pasado que él se refirió públicamente al tema tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Lo que expresó fue su versión de lo ocurrido en el domicilio familiar, negando su vinculación con el hecho y dando su descargo público. Desconozco si lo relatado coincidía con lo que surgió o no formalmente del procedimiento judicial”.

En la respuesta siete, Puerta dejó mal parado a Kiczka, ya que admitió que sabía que la Justicia solicitó su detención, tras el desafuero, mientras que Germán jura que no se fugó, ya que no sabía que era buscado por la Policía.

El diputado apostoleño se desentendió del uso de la palabra “fotija” que aparece en conversaciones entre él y Kiczka, que para la Fiscalía resulta clave para demostrar que el uso compartido de material sexual no era inusual. “No tengo certeza sobre el significado exacto del término. Según mi interpretación que surge de lo que veo en redes sociales y en entornos informales, entiendo que es parte de una jerga digital o lenguaje de redes, uno de tantos “slangs” y que en algunos casos puede tener connotaciones vulgares o sugestivas. No obstante, su uso suele estar atravesado por un claro animus jocandi, es decir, con una intención humorística o de broma, y no con un sentido literal. Se trata de expresiones exageradas que se utilizan en tono irónico o en clave de humor, como ocurre con muchas frases en redes sociales”, sostuvo Puerta en línea con la defensa de los Kiczka, que insiste en circunscribir la causa a que se “bajaban videos de internet”.

Por último, Puerta señaló que el 28 de febrero pasado, el día del allanamiento inicial, estaba en un evento junto a María Eugenia Vidal (ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires) y la primera plana de Cambiemos, alianza a la que entonces todavía pertenecía.