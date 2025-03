Caso Kiczka: "Vamos a probar con los testigos y los peritos que no han existido distribuciones, facilitaciones y tampoco material pornográfico"

Este lunes arrancó el juicio oral y público en el SUM del Edificio de Justicia ubicado sobra la avenida Santa Catalina, de Posadas, contra el expulsado diputado Germán Kiczka (44) a quien, pese a que negara la facilitación de material sobre abuso sexual infantil (MASI) las evidencias lo estarían complicando, y su hermano Sebastián Kiczka (47), que también negó los hechos que se le imputan.

El exdiputado provincial por el partido Activar, Germán Kiczca, y su hermano Sebastián están acusados por tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad. En tanto que a Sebastián se lo acusa además de abuso sexual sin acceso carnal en concurso real a una menor de 16 años.

El Tribunal Penal Nro. 1 está conformado por Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya. La fiscalía la ejercen Martín Rau y del adjunto Vladimir Glinka. En tanto que la defensa del expulsado diputado provincial Germán Kiczka está a cargo de Gonzalo De Paula. Su hermano Sebastián Kiczka, a su vez, es asistido por Eduardo Paredes.

Al inicio del debate el fiscal Rau dijo que “esto no es una acusación política es un delito grave”. En tanto, el defensor de Sebastián mencionó que “presentó a su defendido “como un enfermo de adicción al consumo de MASI”.

El abogado Eduardo Paredes abrió la exposición por parte de la defensa de Sebastián Kiczka. "Consideramos que Sebastián es inimputable y que debería tener un tratamiento psiquiátrico". A su turno, el abogado Gonzalo De Paula relató el proceso que desembocó en la detención de su cliente, Germán Kiczka.

Al respecto cuestionó que el caso salió a la luz públicamente al conocerse que uno de los involucrados en la investigación que impulsó la Fiscal Dupuy era el destituido diputado provincial. También mencionó los procedimientos llevados a cabo en la investigación, con allanamientos en la empresa Cigarros Misioneros S.A. donde trabajaba el ex legislador de Activar junto al diputado provincial Pedro Puerta.

En línea con esto, dijo que también se hizo otro allanamiento en su oficina en la Legislatura: "Creo que sin precedente nacional".

Y observó, además el letrado, que para entonces "en Apóstoles todo el mundo ya había escondido las computadoras. No es jocoso esto, estuve leyendo un estudio de la Universidad de Palermo publicado en diciembre el 2020 de que la franja etaria de 19 a 25 años, entre 600 alumnos universitarios el 78 por ciento consume material pornografía".

De Paula continuó su exposición y señaló que entonces, "sin cumplimiento del artículo 212 del código de procedimiento que establece que todo lo que es sumario es secreto, corrieron los medios, se hizo una parafernalia descomunal de todo esto y se llegaron a generar temores grandísimos en la comunidad para terminar lo que va a aprobar esta defensa con la ayuda de mi cliente, es que descartando" uno de los elementos secuestrados, "en lo hace el resto de toda de todo el material secuestrado no contiene ningún tipo de elemento de distribución facilitación y archivos".

Para intentar ser más claro, el abogado de Germán Kiczka explicó que "distribuir es lo que hace el que lleva la pizza a mi casa; facilitar es el que, cuando me voy a levantar, me acerca el vaso de agua". "Vamos a probar con los testigos y los peritos que ofrecimos que no han existido distribuciones, facilitaciones y tampoco material pornográfico", enfatizó.

El proceso judicial, que se extenderá por doce jornadas, contará con sólo dos audiencias públicas: la de este lunes y la del miércoles 16 de abril, momento en el que se procederá a la lectura de la sentencia.

La segunda jornada comenzará este martes 1 de abril a partir de las 8:30 horas y no será pública, conforme lo establecido por el Tribunal Penal N.º 1.

Histórico

El Procurador General de la provincia de Misiones, Carlos Jorge Giménez sostuvo: "Creo que es un juicio trascendental para la historia de nuestra provincia. Trascendental no solamente por la temática sino por la calidad de uno de los imputados (por Germán Kiczka) que al ser ex representante del pueblo la sociedad misionera necesita una respuesta del qué pasó con esa conducta que realizó o no realizó ese ex legislador, y yo creo que vamos a tener una sentencia que aclare esos hechos".

En declaraciones a Canal 6 Digital Posadas, afirmó: "La sociedad misionera necesita una respuesta, creo que vamos a tener una sentencia que aclare esos hechos".

El calendario del debate oral se extenderá hasta el 16 de abril y desde el Ministerio Público se designó un fiscal adjunto "por el tema del tipo de delitos hay mucha evidencia por analizar". "Yo creo que habría que reforzar la acusación por eso tomé la decisión de incorporar al doctor Glinka en el equipo de acusación", dijo Giménez y resaltó que ambos son Fiscales de los Tribunales: "Tienen reconocida y mucha experiencia en juicios orales y yo creo que con una buena división de trabajo va a ser una construcción de la acusación en medios de excelencia".

El Procurador General reveló que le pidió a Rau y Glinka que hagan una "construcción objetiva", que la acusación contra los hermanos Kizcka sea apoyada "en prueba sólida y fundamentalmente con fundamento en Derecho, que se ajuste a Derecho y lo que quiero llevar es un mensaje claro y tranquilidad a la sociedad, sobre todo esa persona que fue elegida por la sociedad misionera".

Como se informara, los hermanos Kiczka fueron detenidos tras una amplia investigación internacional llamada «Guardianes Digitales de la Niñez», en la que se expuso que existía una red de trata en varios países de Latinoamérica, entre ellos la Argentina.

Durante las detenciones se confirmó que en una computadora del exdiputado provincial había 603 archivos de índole sexual, aunque en otros allanamientos se encontraron 913 archivos en dispositivos adicionales.