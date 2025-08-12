El exembajador Diego Guelar insultó a Mauricio Macri por ponerle "el último clavo al cajón del PRO"

"Un reverendo hijo de puta". Ese fue el insulto que le dedicó a Mauricio Macri este lunes Diego Guelar , exembajador de Argentina en China durante el Gobierno de Cambiemos, tras el acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la consulta sobre "quién le puso el último clavo al cajón del PRO ", el exdiplomático aseguró que la respuesta es "Mauricio Macri, sin lugar a duda". "Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático", disparó Guelar en una entrevista con Radio con Vos.

En ese sentido, el exembajador, que también se desempeñó como tal en la Unión Europea y Brasil durante el mandato de Carlos Menem, afirmó que desconocía las motivaciones del líder del PRO y planteó varias hipótesis: "Habrá hecho un negocio personal, se quebró, o habrá que consultar con su psiquiatra, su gurú, o quien sea qué diablos le pasó, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda".

A su vez, Guelar aseguró que el expresidente perdió una oportunidad histórica similar a la que tuvieron figuras como Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen, y sentenció: "No se puede romper una historia, aunque te haya pasado de 'chiripa'. No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia".

"Tal vez su objetivo es ser el campeón mundial de bridge", se burló luego el exfuncionario cambiemita que ahora se lanza como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, y agregó: "Me incluyo entre los responsables de este desastre. En estos ocho meses vengo pidiendo una interna para ser candidato por decisión de la gente a senador en un frente en lo que era Juntos por el Cambio. No hubo nada de eso".

Según explicó luego en sus redes sociales, Guelar era partidario de "conformar una coalición con La Libertad Avanza sin desaparecer" y remarcó que "el único que representa las 'banderas de PRO' en esta elección son la Ucedé y él".

Voces disidentes en el PRO

La postura crítica del exdiplomático se suma a otras figuras del ecosistema de Juntos por el Cambio como la diputada nacional María Eugenia Vidal, que pese a su desacuerdo con la alianza con los libertarios en CABA aseguró que mantiene un buen vínculo con Mauricio Macri y ratificó que no abandonará el partido para competir por afuera.

"Dije que no me voy del PRO, voy a seguir defendiendo mis ideas y mis valores. No salto de un partido a otro en un año electoral, no lo hago en el medio del cierre de listas porque no estoy de acuerdo con mi partido. Sigo siendo la misma que hace 20 años y planteo con respeto mis diferencias", subrayó este lunes la dirigente en Radio Mitre.

Por su parte, ante las voces críticas de su espacio que cuestionaron la decisión de resignar el nombre y los colores del PRO en su bastión histórico, Macri aseguró que "lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país", y sostuvo: "Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad".