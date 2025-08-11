El polémico mensaje de un funcionario de Javier Milei tras el fin del streaming del Conicet

Tras la finalización de la viral expedición del Conicet en el fondo del mar, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , publicó un provocador mensaje contra el consejo de investigaciones que encendió las alarmas por el Mar Argentino.

El funcionario de Javier Milei parodió el mensaje que mostraron los científicos para despedir la transmisión. En el cierre de la última inmersión, el Conicet y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa) utilizaron la pinza con la que recolectaban muestras marinas para instalar un cartel que decía: “Gracias por el apoyo”.

A pesar del éxito masivo, Álvarez fue al cruce en su cuenta de X y publicó la imagen con una leyenda distinta: “Próximamente plataforma petrolera”. Además, le sumó a la foto editada las firmas del gobierno nacional y de YPF.

Para seguir con la polémica, el libertario escribió: “Ciencia aplicada, ingeniería, planificación financiera, geología, oceanografía, física, diseño industrial, química, administración avanzada, derecho corporativo. Una gran cooperación humana para lograr prosperidad y desarrollo”.

Pese a que esta vez cobró mayor visibilidad, no es la primera vez que el funcionario del Ministerio de Capital Humano cuestionó el streaming del Conicet. Anteriormente también se había sumado a las polémicas críticas del Gordo Dan y apuntó contra la expedición.

“Hay que hacer una transmisión en vivo de las perforaciones de YPF en el fondo del mar, que muestre todo el hermoso proceso de creación de riqueza y explotación de recursos naturales que hará a la Argentina más grande”, lanzó Álvarez días atrás.

El Gordo Dan se burló del streaming del Conicet

Asimismo, compartió un video explicativo sobre cómo funciona la explotación en el fondo del mar y afirmó: “El fabuloso proceso de creación de riqueza: cómo es una perforación en aguas profundas. Una hermosa plataformita”.

En sintonía, el influencer libertario se burló de la investigación del Conicet y disparó: “Muy bueno pero lamentablemente vamos a tener que reventar todo para sacar petróleo y volvernos ricos”.

Luego ironizó con una de las especies encontradas en el fondo del mar y sumó: “Podríamos habernos vuelto un país rico, pero lamentablemente apareció una berenjena con sida nadando en el fondo del mar, así que me veo en la obligación de votar a [Axel] Kicillof para no dejar de ser peronconga, pero con conciencia de especies, mientras estoy a favor de que aborten nenes“.