"El caso Tres de Febrero": el modelo que sirve como ejemplo en el conurbano

El municipio de Tres de Febrero difundió “El caso Tres de Febrero ”, un documento en el que sintetiza una década de políticas públicas y cambios estructurales. La presentación busca posicionar su modelo de administración como referencia dentro del conurbano bonaerense.

Durante los últimos diez años, el distrito impulsó una transformación basada en orden fiscal, simplificación administrativa y cercanía con los vecinos. Desde la asunción de Diego Valenzuela como intendente, se promovieron medidas orientadas a reducir la carga impositiva y a generar un entorno más competitivo para la actividad económica local.

Una de las principales líneas de acción fue el alivio fiscal tanto para empresas como para contribuyentes. En ese marco, el municipio eliminó más de 500 tasas y conceptos, implementó un esquema de competencia tributaria y avanzó con habilitaciones comerciales instantáneas y gratuitas. Además, se creó un régimen de incentivos para inversiones, en línea con un modelo de menor presión impositiva.

La gestión municipal también impulsó un nuevo código de reordenamiento urbano y de uso del suelo, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos privados y ordenar el crecimiento del distrito. Estas iniciativas, según el documento, generaron un aumento de la inversión privada acompañado por una reducción del gasto público.

El modelo de administración fue acompañado por una serie de obras públicas y mejoras en servicios urbanos. Entre los principales avances se destacan la pavimentación de calles, la cobertura total con iluminación LED y la finalización de obras de agua y cloacas en todo el distrito.

A su vez, se desarrolló infraestructura social y comunitaria. En ese sentido, el municipio informó la construcción de dos nuevos centros deportivos (CEDEM), así como la ampliación de centros de salud y jardines de infantes. Estas acciones fueron presentadas como parte de una política integral orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El documento sostiene que estas intervenciones permitieron consolidar un esquema de servicios más eficiente, con impacto directo en la vida cotidiana. La combinación de obra pública, planificación urbana y gestión administrativa aparece como uno de los ejes centrales del modelo.

Reconocimientos y modernización

En paralelo, Tres de Febrero recibió diversas distinciones vinculadas a la innovación y la gestión pública. Entre ellas, se menciona la Certificación Oro por el uso de datos, el primer puesto en el Índice Fácil de IDESA por la simplificación de trámites y un reconocimiento en el ámbito de GovTech y ciudades inteligentes por su plataforma digital Mi3F.

Estas herramientas forman parte del proceso de modernización del Estado local, con foco en la digitalización de servicios y la mejora en la experiencia de los usuarios. El municipio destaca que la incorporación de tecnología permitió optimizar procesos y reducir tiempos administrativos.

El distrito también fue señalado como uno de los mejores lugares para vivir dentro del conurbano, según un estudio de la Universidad de Buenos Aires realizado en 2025. Este dato es utilizado en el documento como indicador del impacto general de las políticas implementadas.

“El caso Tres de Febrero” se presenta así como una síntesis de gestión y, al mismo tiempo, como una herramienta de posicionamiento institucional. A través de este documento, el municipio busca consolidar su experiencia como un modelo replicable en otros distritos del conurbano, basado en la combinación de baja de impuestos, eficiencia administrativa, inversión privada y obras públicas sostenidas.