Detrás del Oro, siempre hay esfuerzo y perseverancia

En diciembre de 2023 y enero de 2024, la naturaleza nos puso a prueba. El temporal que azotó a Tres de Febrero (y al resto del AMBA y buena parte de la Provincia de Buenos Aires) fue devastador y dejó a su paso graves daños edilicios en el espacio público y una crisis de higiene urbana en todo el territorio afectado. En cuestión de horas, en Tres de Febrero se registraron más de 600 incidentes urgentes a los que se debió dar respuesta. Frente a la urgencia, la improvisación no era una opción.

En lugar de salir a la calle a ciegas, se decidió apoyarse en la evidencia. Se realizó un relevamiento inmediato integrando la información de todos los canales de comunicación, los registros de la aplicación municipal MI3F y las inspecciones de nuestros agentes en el territorio. A partir de estos datos, se construyó una matriz de priorización. Desde allí, se convocó a una mesa de trabajo conjunta con todas las áreas involucradas y, en base a esa información objetiva, se definió una nueva estrategia operativa para desplegar los equipos de limpieza y reconstrucción donde el peligro era inminente y la necesidad, mayor.

Esa capacidad de transformar el caos en una respuesta ágil, coordinada y basada en datos no se construye de un día para el otro. Es el resultado de un cambio de fondo en la manera de gestionar. Y es, precisamente, el tipo de gestión que llamó la atención de Bloomberg Philanthropies a nivel global.

Ese paradigma tiene un punto de partida claro: hace poco más de diez años, el entonces recién electo intendente Diego Valenzuela tuvo la visión estratégica de transformar Tres de Febrero en un distrito moderno, donde cada decisión de gobierno estuviera respaldada por datos y su presupuesto pudiera medirse en términos de impacto real sobre la vida de los vecinos. Lo que comenzó como una convicción de gobierno se fue convirtiendo, con los años, en una cultura institucional con equipos capacitados, procesos estandarizados y una apuesta sostenida por la innovación.

Pero, ¿cómo un municipio del conurbano bonaerense llegó a formar parte de uno de los foros internacionales de gobiernos locales más prestigiosos del mundo? De la mano de la Red de Innovación Local (RIL), conocimos la certificación What Works Cities. Al principio, parecía un objetivo diseñado solo para grandes ciudades; veíamos que Boston (EEUU), Monterrey (México) y otras lo habían logrado, y eso nos inspiró. Que el equipo de RIL confiara en nuestro potencial nos dio el impulso para salir de nuestra zona de confort y postularnos.

Nos sometimos a una auditoría externa sumamente rigurosa, compuesta por 8 ejes y 43 criterios que evaluaron todo: desde nuestra política de datos y la transparencia con nuestros proveedores, hasta cómo planificamos y medimos el impacto de cada peso invertido en políticas públicas. Y fuimos testigos de cómo el enorme esfuerzo de todo un equipo municipal, sostenido durante todos estos años, rindió sus frutos. Logramos alcanzar esta certificación dos veces: el nivel Plata en 2023 y el nivel Oro en 2025. Este sello no es sólo un diploma en la pared; es el reconocimiento internacional a cientos de servidores públicos de un municipio que se animaron a innovar, a capacitarse y a trabajar con un estándar de excelencia mundial para cuidar mejor a sus vecinos.

A partir de allí, en 2024 participamos del City Data Alliance, donde adquirimos herramientas para desarrollar nuestro Plan Estratégico de Datos, y presentamos iniciativas locales en programas de gran prestigio como el Bloomberg Idea Exchange y el Mayor Challenge.

Hoy, compartimos la red de ciudades de Bloomberg junto a grandes urbes del continente y del mundo. Para Tres de Febrero, esto significa visibilidad, acceso al conocimiento de especialistas de primer nivel, la posibilidad de compartir soluciones con ciudades que enfrentan similares desafíos y, sobre todo, seguir mejorando la vida de todo aquel que quiere vivir y trabajar en nuestro distrito.

En este contexto de innovación continua, semanas atrás fuimos nuevamente invitados, por segunda vez, a la cumbre Bloomberg City Lab, que se llevó a cabo en Madrid, una de las capitales del mundo con mayor dinamismo y desarrollo en las últimas décadas. Llevamos con nosotros una convicción forjada en la calle y respaldada por los datos: gobernar con evidencia no es un privilegio de las capitales globales, es el camino definitivo para transformar la realidad de nuestros gobiernos locales, por más lejos que creamos que estamos.

Esta cumbre global reunió a alcaldes y líderes de ciudades de América, Europa, África, Asia y Oceanía; ningún continente quedó afuera, y nosotros tuvimos el orgullo de ser parte. Fue una experiencia transformadora: días intensos de mucho diálogo y escucha, compartiendo experiencias con el mundo para seguir potenciando lo que hacemos en Tres de Febrero, con más herramientas y nuevas ideas que se dan en el intercambio genuino con otras ciudades.

Este camino, que arrancó hace diez años y que hoy muestra sus resultados, nos reafirma en la convicción de que gobernar basado en evidencia, intercambiar conocimiento con el mundo y ponerlo al servicio del vecino no es una utopía. Es posible, pero para ello hace falta una visión compartida, capacidad de decisión y trabajo en equipo, porque detrás de todo Oro, siempre hay esfuerzo y perseverancia.

Rodrigo Aybar, intendente de Tres de Febrero