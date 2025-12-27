El cambio clave para el armado de listas que acordaron La Libertad Avanza y la UCR

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza reeditarán la alianza que tuvo una contundente victoria en las legislativas de octubre para las elecciones municipales de febrero. En pleno verano seis departamentos votarán concejales y los oficialismos nacional y provincial irán nuevamente juntos en un frente. Sin embargo, el pacto electoral tuvo un cambio clave para el armado de listas respecto a los recientes comicios.

El presidente de la UCR mendocina, Andrés Lombardi, y el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Facundo Correa Llano, presentaron este miércoles en la Junta Electoral Provincial el frente que competirá en las elecciones de San Rafael, Maipú, Rivadavia, Luján de Cuyo, La Paz y Santa Rosa que tendrán lugar el 22 de febrero de 2026.

En La Paz, Santa Rosa y Rivadavia se renovarán cinco concejales, mientras que en Maipú, Luján y San Rafael se elegirán seis ediles. En tanto, en el departamento sureño se dará la particularidad que también se votarán en simultáneo convencionales municipales constituyentes que se encargarán de redactar la nueva carta orgánica municipal.

La alianza incorporó como novedad para este turno electoral al PRO mendocino, representado en la figura del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino . A su vez, el espacio también cuenta con la adhesión del Partido de los Jubilados y del Partido Renovador Federal, que ya formaba parte de Cambia Mendoza en los comicios anteriores.

Pero la suma de los aliados no fue el único cambio respecto a las elecciones de octubre. La UCR y La Libertad Avanza acordaron una modificación en las condiciones para el armado de listas de concejales, puntualmente en los cabezas de listas.

En las legislativas nacionales y provinciales del 26 de octubre el acuerdo establecía una primacía para La Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales, mientras que las nóminas de legisladores provinciales y concejales fueron encabezadas por dirigentes radicales y el resto de los lugares se intercalaban con representantes libertarios.

Ahora el frente de los oficialismos nacional y provincial cambió el criterio dependiendo cada departamento.

Cambio clave en el armado de listas

El presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR provincial, Andrés Lombardi, dio detalles de la letra chica del pacto electoral con La Libertad Avanza y el intendente de Luján en diálogo MDZ Radio 105.5 FM.

“El radicalismo va a encabezar los departamentos de Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael en las listas de concejales. Y La Libertad Avanza va a encabezar en Maipú y también los convencionales de San Rafael”, confirmó el dirigente radical entrevistado en el programa “Es Un Montón”.

correa llano lombardi

Asimismo, remarcó que “en el caso de Luján va a encabezar un candidato propuesto por el intendente Esteban Allasino”.

Respecto al resto del reparto de los lugares de las listas de concejales y convencionales sanrafaelinos el titular de la UCR indicó que cada departamento tiene sus particularidades y que no hay una regla única para las seis comunas.

Candidatos definidos e incógnitas

Si bien la fecha límite para la presentación de los candidatos a concejales vence el 3 de enero de 2026, la UCR mendocina ya definió los nombres de los postulantes que propondrá para integrar las listas del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.

En un Congreso Extraordinario celebrado semanas atrás, el radicalismo definió los nombres de candidatos para los seis departamentos y teniendo en cuenta los términos del acuerdo electoral en cuatro comunas las listas estarán encabezadas por representantes de la UCR.

En San Rafael la lista de concejales estará encabezada por Juan Pablo Vignoni, ex delegado regional en San Rafael del Ministerio de Trabajo de la Nación. En Rivadavia la principal postulante será Magalí Cozzari, subdirectora asistencial del Hospital Saporiti. En La Paz la nómina estará liderada por el profesor de Educación Física, Nelson Poroyán. Mientras que Santa Rosa la lista del frente tendrá como primer exponente a Leandro Barrera.

Resta definir cuáles serán los nombres que propondrá La Libertad Avanza para integrar las listas de los seis departamentos y especialmente quiénes serán los candidatos que elijan para liderar en Maipú y en la lista de convencionales de San Rafael.

También hay expectativa por conocer quién será el representante del intendente Esteban Allasino que liderará el frente oficialista en Luján de Cuyo.

Acuerdo programático

De cara al proceso electoral en estos seis municipios, Lombardi hizo hincapié en que “hay una continuidad entre lo que es el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y lo que queremos para esos seis departamentos”.

El presidente de la UCR local recordó que en cuatro de esos seis departamentos el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza ganó en las elecciones de octubre y que apuestan a repetir un buen resultado.

“Hemos hecho un acuerdo programático donde pensamos más en los vecinos y sostenemos que los municipios tienen que ser actores fundamentales no solo en el alumbrado, barrido y limpieza, sino que se tienen que involucrar en otros temas que no son competencia exclusiva, como la seguridad, la salud y la educación”, advirtió el referente radical.