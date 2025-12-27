House of Cards: el video de Patricia Bullrich tras la aprobación del Presupuesto en el Senado

La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, repasó con un video sus intervenciones en la sesión que se aprobó el Presupuesto 2026: "Les dejo cine".

Video del posteo que hizo Patricia Bullrich en X luego de aprobarse el Presupuesto en el Senado

Luego de que el presidente Javier Milei celebrara con un eufórico posteo la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado con un posteo en su cuenta de la red social X, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, compartió un video donde resumió algunas de sus intervenciones en la maratónica sesión.

"Gran jornada la de hoy. Les dejo cine", escribió la senadora con un corto de 38 segundos que la sigue en cada alocución, con música épica orquestal. Al cerrar el video, se la escucha decir: "Todos los que estamos acá, que creemos en estas ideas, no lo vamos a abandonar".

Cabe recordar que anoche el proyecto de Presupuesto que ya había tenido media sanción en Diputados fue aprobado en el Senado de la Nación con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.

Otros posteos de Patricia Bullrich En otro posteo, Patricia Bullrich señaló: "Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo". Lo acompañó con una foto del tablero donde muestra en verde que la cantidad de senadores que le dijeron sí al proyecto libertario superaba ampliamente a los que no lo habían hecho.

Y muy contentos con los Senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo. pic.twitter.com/HvgBphxYlF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025 Asimismo, celebró que fuese aprobada la Ley de Inocencia Fiscal, a la que calificó como "una de las leyes más importantes de los últimos 30 años". "Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien. Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden. La libertad se vuelve norma", sentenció.