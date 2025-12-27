Espionaje ilegal: sobreseyeron al exsecretario de Mauricio Macri y antiguos agentes de inteligencia

El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró agotada la investigación en el tramo del expediente por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y sobreseyó a Darío Nieto, Susana Martinengo y un grupo de exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) vinculados al denominado grupo “Súper Mario Bros”.

En su resolución, el Martínez de Giorgi sostuvo que tras años de instrucción, no se incorporaron nuevas pruebas que permitieran sostener la acusación y concluyó que “el delito no fue cometido” por los imputados o que no existen elementos que acrediten su participación consciente en maniobras de espionaje ilegal.

Además de Nieto, exsecretario privado del entonces Presidente, y de Martinengo, exfuncionaria de la Casa Rosada, el fallo benefició a los exagentes Daiana Baldasarre, María Belén Sáez, María Mercedes Funes Silva, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos, Denise Aya Tenorio, Jonathan Nievas, Juan Carlos Rodríguez y Guillermo Matta.

Los antiguos agentes tenían falta de mérito desde hace dos años. Sin embargo, se mantienen los procesamientos de quienes son señalados como los principales articuladores de las maniobras. Entre ellos figuran el exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz; el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra; y los agentes Jorge “Turco” Sáez, Facundo Melo, Leandro Araque, Emiliano Matta y Andrea Fermani, junto con personal penitenciario acusado de violar la Ley de Inteligencia.

Según el juez, el caso demuestra una segmentación de responsabilidades dentro de la estructura de inteligencia. Los agentes ahora sobreseídos habrían actuado bajo un esquema de estricta subordinación jerárquica y “tabicación informativa”, propio de los servicios de inteligencia. En ese contexto, Martínez de Giorgi validó la tesis de la “obediencia ciega”: órdenes verbales, fragmentadas y sin acceso al objetivo final de las tareas, que impiden atribuir dolo o conciencia de ilicitud.

“El técnico no sabe cuál va a ser el uso final de lo que está haciendo”, sostuvo el magistrado al explicar que los ex agentes desconocían el ciclo completo de inteligencia y carecían de dominio del hecho y a su criterio, no se probó la existencia de un plan criminal común compartido por los niveles inferiores de la AFI.

En el caso de Darío Nieto, Martínez de Giorgi afirmó que no se encontraron comunicaciones ni registros que acrediten que haya intercambiado información de inteligencia o actuado como canal de transmisión de los espías y que su rol, se limitó a tareas administrativas y protocolares en la Secretaría Privada de la Presidencia, sin vínculo funcional con la AFI.

La querella se apegó a la hipótesis de un “plan sistemático” de espionaje político impulsado desde Casa Rosada. En el fallo al que tuvo acceso MDZ, el magistrado descartó el nexo político y enfatizó que se trató de funcionamiento interno descontrolado de la central de inteligencia y a acciones autónomas de determinados agentes.

Sobre Susana Martinengo, quien estaba acusada de recibir informes en la Casa Rosada, el juez entendió que su relación con agentes como Araque y Sáez se desenvolvía en un plano personal o político territorial y se acreditó su inserción en un circuito de espionaje ilegal ni la recepción de material con fines delictivos.

El expediente tuvo su origen como un desprendimiento de una causa tramitada en la justicia federal Lomas de Zamora, donde inicialmente se investigaban delitos complejos. A partir de allí surgieron indicios de una estructura paralela de inteligencia que habría realizado seguimientos, recolección de información y elaboración de informes sobre dirigentes políticos, sindicales, periodistas, magistrados e incluso personas privadas de la libertad. Parte de la prueba surgió del análisis de teléfonos celulares y de chats en un grupo de WhatsApp denominado “Super Mario Bros”.