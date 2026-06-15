Efecto Mundial 2026: cuánto influiría en el voto a Javier Milei que la Selección argentina salga campeona

Una reciente encuesta analiza el impacto político de una posible consagración en el Mundial 2026. Los datos revelan que, pese al masivo optimismo deportivo, los argentinos mantiene una marcada separación entre los resultados de "La Scaloneta" y el cuarto oscuro.

De cara a las elecciones 2027, las consultoras analizan cómo podría influir en la imagen de Javier Milei el resultado de la Selección argentina en el Mundial 2026.

A medida que se acerca el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, la expectativa alcanza niveles extraordinarios, con un 71,5% de los ciudadanos convencidos de que "La Scaloneta" volverá a salir campeona. Sin embargo, este entusiasmo deportivo no parece trasladarse de forma directa al plano político.

Según el último informe de Giacobbe, realizado entre el 5 y el 10 de junio de 2026, la influencia de un éxito futbolístico sobre la figura del presidente Javier Milei sería notablemente limitada.

La desconexión entre el fútbol y la política Al ser consultados sobre si un triunfo en el Mundial 2026 favorecería electoralmente a Milei, la respuesta es contundente: el 85,5% de los encuestados cree que la gente lo votaría igual que antes, independientemente del resultado deportivo. Solo un 10,1% considera que el éxito de la Selección argentina podría motivar a la población a votarlo más.

Esta tendencia se refuerza al analizar el caso personal de cada votante. Ante la pregunta de si un triunfo de la Selección influye sobre su voto, un marcado 93,4% asegura que de ninguna manera le cambia su decisión política. Apenas un 3,9% de los consultados manifiesta que, si Argentina sale campeón, elegiría votar a Milei.

Informe Especial Mundial 2026 Comparativa histórica: Javier Milei vs. Alberto Fernández Un dato revelador surge al comparar estas expectativas con el escenario del Mundial 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández. En aquel entonces, un 19,9% de los encuestados pensaba que la gente votaría más al presidente si se ganaba la Copa, cifra que hoy se reduce casi a la mitad (10,1%) con Javier Milei. Asimismo, el impacto personal en el voto también ha disminuido, pasando del 6,2% en 2022 al 3,9% actual.