Eduardo Menem, íntimo: del amorío del expresidente con Alfano hasta su vínculo con Milei

Eduardo Menem habló de la vida privada de Carlos, negó rumores sobre Alfano y dijo que el expresidente “hubiera acompañado las medidas de Milei”.

El exsenador Eduardo Menem se refirió a distintos aspectos de la vida personal y política de su hermano, el expresidente Carlos Menem, y sorprendió con declaraciones sobre su estilo de vida, su carácter y su posible afinidad con Javier Milei.

Consultado sobre los rumores que vinculan a Graciela Alfano con el entonces mandatario durante los años noventa, Eduardo Menem respondió: “No lo sé, no lo descarto. Carlos era, no voy a revelar una novedad, muy mujeriego. Le gustaban mucho las mujeres y las mujeres gustaban de él, por eso pasaron muchas mujeres por su vida”.

Eduardo Menem sobre los amoríos de su hermano y el probable vínculo con Milei Las declaraciones fueron hechas en una entrevista con Luis Novaresio para A24, donde el exsenador también desestimó los dichos de Alfano sobre supuestos favores políticos. “Alfano decía que mi hermano era tan seductor y estaba en un momento de tanto poder que había empresarios que les ofrecían a su mujer a cambio de un beneficio en el gobierno. Yo estuve muy cerca de Carlos, pero nunca me enteré de que haya pasado eso. Hubiera sido una perversión”, aseguró.

Carlos Menem y su probable apoyo a Javier Milei Durante la conversación, Eduardo Menem fue consultado sobre la figura de Javier Milei y el lugar que ocuparía en la mirada de su hermano. En ese sentido, señaló: “Hoy, posiblemente votaría a Milei, porque toma las medidas que hubiera tomado Carlos, creo”.

Asimismo, al ser interrogado sobre quién considera que fue o es el mejor presidente, el exsenador riojano fue categórico: “Hasta ahora es Carlos Menem”, sentenció.