Duro cruce entre Javier Milei y Nito Artaza: "Sos un fascista o un comunista"

El economista Javier Milei y el humorista y político Nito Artaza protagonizaron un duro cruce a los gritos el miércoles a la noche en el programa Intratables, emitido por América TV.

Al intercambiar opiniones sobre la situación económica actual y la política económica que debería aplicarse para resolver la crisis del país, hubo acusaciones cruzadas y ante el comentario de Artaza de que Milei "no sabe nada de política", el economista sostuvo: "Yo no soy chorro, por eso no sé de política".

El cruce comenzó cuando el actor se refirió a los desafíos que tendrá por delante quien asuma el gobierno en diciembre y consideró que “el gran desafío va a ser buscar un mercado de capitales propios”.

“Va a ser una aspiradora de sueños los intereses del Fondo Monetario y de la deuda que se tiene. Tenemos que prepararnos para que el nuevo Gobierno enfrente esto. Seamos reales, porque ya no hay margen para esto”, planteó Artaza.

En esa línea, habló sobre la opinión del economista liberal Javier Milei, quien también estaba invitado al programa. “Vos sabés que yo a Javier (Milei) le puedo producir un espectáculo, pero no creo que sea con políticas neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber. Respeto su teoría neoliberal, pero no la comparto", agregó el humorista.

Ante esto último, el economista reaccionó a los gritos y trató de “ignorante” y “fascista” a Artaza. “Hablar de neoliberalismo es de ignorantes, el liberalismo viene de libertad, no es de nueva libertad o vieja libertad. Si me acusás a mí de neoliberal, yo digo que sos un fascista, un nazi o un comunista”, lanzó Milei.

"Sé serio en lo que decís, el humorista soy yo”, le respondió Artaza. “Vos estás diciendo burradas y yo te lo estoy marcando. No sabe nada de economía y

habla sin saber”, lo cruzó el economista liberal.

Ante este comentario, Artaza se molestó y le contestó: “Yo no sé de economía, pero vos tampoco sabes nada de política ni de sentido común".

“¿Cómo voy a saber de política si soy un tipo honesto? Yo no soy chorro, por eso no sé de política, porque no soy chorro”, afirmó Milei a los gritos.

La tensión del encuentro fue tal que el conductor del ciclo, Fabián Doman, decidió que se cerraran los micrófonos de los dos. Lejos de calmar la situación, siguieron con la pelea y el conductor pidió que pongan un informe para ponerle fin a la situación. Sin embargo, antes de que comience, ambos siguieron con los insultos.

"El idiota sos vos que acusás a alguien de lo que no hizo", se lo escucha gritar a Milei. "No tenés argumentos sólidos por eso te ponés nervioso", le cuestionó Artaza antes de que comenzara el informe y se cerrara la discusión entre ambos.