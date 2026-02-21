Domingo Cavallo sugirió al Gobierno declarar la convertibilidad y liberar el dólar

El exministro de Economía Domingo Cavallo sostuvo que el Gobierno debería avanzar hacia la “ convertibilidad del peso” para consolidar el proceso de estabilización y reducir de manera sostenida las tasas de interés. Si bien reconoció avances en la gestión de Javier Milei , advirtió que aún falta una secuencia integral de reformas para alcanzar una estabilidad duradera.

En declaraciones televisivas, el exfuncionario afirmó que resulta clave remover los controles cambiarios y permitir que el mercado opere con mayor libertad. “Cuanto antes declaren la convertibilidad del peso, mejor”, planteó, al tiempo que explicó que el Banco Central debería intervenir únicamente para acumular reservas o influir en el tipo de cambio cuando disponga de respaldo suficiente.

Según Cavallo, el actual esquema de bandas cambiarias para el dólar no es en sí mismo incorrecto, pero continúa condicionado por múltiples restricciones que generan distorsiones. A su entender, la persistencia de controles y limitaciones sobre el crédito mantiene las tasas en niveles elevados e inestables, lo que dificulta la recuperación de la actividad económica.

El exministro también cuestionó la carga impositiva que recae sobre el sistema financiero y propuso eliminar tributos como Ingresos Brutos, al considerar que encarecen el financiamiento. “Una economía sin crédito accesible no puede funcionar bien”, remarcó, y llamó a fomentar préstamos a mediano y largo plazo para apuntalar la inversión.

Domingo Cavallo reconoció que la actual administración logró reducir la inflación desde niveles críticos a registros más moderados, aunque aclaró que el verdadero desafío radica en sostener ese proceso en el tiempo. “Bajar desde una situación cercana a la hiperinflación es relativamente más sencillo; lo complejo es consolidar una estabilidad completa y sostenible”, evaluó.

En ese marco, recordó el cruce que mantuvo meses atrás con Javier Milei por el nivel del tipo de cambio. Según relató, había advertido que un dólar “atrasado” podía contribuir a desacelerar los precios en el corto plazo, pero con riesgos a futuro si no se corregían los desequilibrios estructurales.

Cavallo proyecta una baja en la inflación

Para el exfuncionario, el peso debería transformarse en una moneda plenamente convertible, de modo que los ciudadanos puedan optar libremente entre divisas y que el sistema financiero disponga de mayor profundidad. Solo así, sostuvo, será posible reducir las tasas de interés y promover un mercado de crédito robusto.

De cara a 2027, año de elecciones presidenciales, Cavallo estimó que la inflación mensual podría ubicarse en niveles bajos si se corrigen los precios relativos y se avanza en la liberalización cambiaria. “Se puede llegar a una situación similar a la de los primeros años de la convertibilidad, pero primero hay que ordenar los desajustes y eliminar la represión financiera”, concluyó.