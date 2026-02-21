"Si hubiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más humillante": durísimo cruce entre Maxi Ferraro y Fernando Iglesias

Se produjo un fuerte cruce en las últimas horas en la red social X entre el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el futuro embajador ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias , en el marco del debate por el proyecto de reforma laboral.

La discusión inició cuando Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, compartió imágenes de portadas históricas para trazar un paralelismo entre las políticas actuales y los procesos económicos de las décadas de 1990 y 2000.

"Algo de perspectiva histórica. Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos. Y todos sabemos cómo terminó", planteó el legislador, acompañando su mensaje con titulares sobre reformas laborales y regímenes jubilatorios de las eras de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

"El kirchnerismo, saliendo del placard", replicó el exdiputado, sugiriendo una supuesta alianza ideológica entre la Coalición Cívica y el espacio liderado por Cristina Kirchner .

Acto seguido, Ferraro acusó a Iglesias de haber entregado sus convicciones por una embajada y le creó una imagen con una falsa cuenta de la plataforma Only Fans, que se usa para contenidos eróticos y pornográficos de celebridades y creadores anónimos de contenido, pero lo cambió por "Only Fans Político": "Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante”. A su vez, lo calificó a Iglesias como un "cortesano complaciente del populismo de derecha que abraza a Viktor Orbán". Ferraro desestimó la etiqueta de "kirchnerista" impuesta por el diplomático, recordándole que años atrás ese mismo sector lo acusaba de ser de "ultraderecha".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2025175209054011691&partner=&hide_thread=false Fernando, tu problema es que no tenés un mínimo de dignidad. Todo lo que supuestamente defendías lo entregaste por una embajada. Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante. Te convertiste en un cortesano complaciente del populismo de derecha… https://t.co/UddSiugHfA pic.twitter.com/zIsAQP3H9C — maxi ferraro (@maxiferraro) February 21, 2026

En la descripción de esa imagen falsa a Iglesias, decía: "Comprá el mejor contenido discursivo"; "Puedo ser todo lo que quieras: Ultraderecha populista, Liberal globalista arrepentido, Nacional-populismo remixado; Revolucionario de escritorio”, "Nacional populismo es el comienzo de la tragedia global. O tal vez no, depende del pack que compres". "Suscribite y elegí el personaje: "Ultraderecha populista; Nacional populismo; Pasivo sometido", La narrativa es flexible".

La respuesta de Ferraro llegó rápidamente: “Orgulloso diputado de la Coalición Cívica cuando éramos opositores al kirchnerismo. Orgulloso diputado del PRO durante dos mandatos, siempre apoyando el cambio y votando junto con mi partido. Orgulloso embajador de la República Argentina, ahora, cuando se decide un tema fundamental como el acuerdo Mercosur-Unión Europea".

"Si andás buscando obsecuentes, la tenés fácil: buscá un espejo. Debe haber alguno en el living de la doctora Carrió", concluyó, mientras que Ferraro completó: "Orgulloso de quedarte callado respecto de Viktor Orbán. Orgulloso de quedarte callado frente al voto libertario-kirchnerista, entre gallos y medianoche, para la AGN. Orgulloso de quedarte callado ante países con regímenes autoritarios y populistas que integran el Board of Peace. Orgulloso de quedarte callado frente a los ataques a la libertad de expresión".