La diputada K que boicoteó la sesión de la reforma laboral reivindicó su actitud: "Lo volvería a hacer"

En medio del pedido de expulsión del Congreso, Florencia Carignano defendió su accionar al desconectar cables y dispositivos en el recinto.

Luego de que La Libertad Avanza pidiera su inmediata expulsión del Congreso, la diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano no mostró arrepentimiento de desconectar los cables de la transmisión oficial y reivindicó su polémica acción durante el debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, donde fue filmada desenchufando cables y dispositivos técnicos del recinto.

“En la sesión celebrada el 19 de febrero de 2026, la diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación. Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, acusó el oficialismo.

Al respecto, la diputada K fue tajante: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”. “Lo volví a poner a los dos minutos”, aclaró.

Para la legisladora, la viralización de su accionar tuvo como objetivo “desviar la discusión” sobre el fondo de la sesión. “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”, indicó, en diálogo con Radio 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2024884151791337892&partner=&hide_thread=false Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás.

Ni hablar de la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del estado.

Esto no debería quedar acá pic.twitter.com/s1MUwcLftc — Martin Menem (@MenemMartin) February 20, 2026 “Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”, señaló la exfuncionaria de Alberto Fernández, quien acusó a los libertarios de “violar el reglamento”. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, afirmó.