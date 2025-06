Dólares del colchón: el Gobierno suma la adhesión de 8 nuevos gobernadores

Si bien el evento no fue presentado como una cumbre contra el presidente Javier Milei, allí se evaluó la situación fiscal de las provincias debido a "los profundos cambios que está implementando el Gobierno nacional", según explicó a la prensa el rionegrino Weretilneck.

Ese mismo grupo de funcionarios recibió este lunes a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que se sumaron a Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que habían hecho lo propio la semana pasada. De esa forma, ya son 12 las provincias que decidieron acompañar al Gobierno en su misión de sacar los dólares del colchón.

Los gobernadores de las 12 provincias y los funcionarios ya habían conversado la semana pasada a través de una videollamada por Zoom donde el Ejecutivo explicó los detalles de las medidas económicas y resolvió las dudas sobre su impacto en las provincias, además de solicitarles su adhesión a los mandatarios.

Torres y Frigerio.jpg Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) firmaron su adhesión este lunes junto a Luis Caputo, Juan Pazo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán. X (@GAFrancosOk)

El apoyo a sacar los "dólares del colchón"

En términos prácticos y concretos, el acuerdo que firmarán los gobernadores apunta a poner en marcha el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, el nuevo sistema anunciado por la gestión de Javier Milei para proteger la información sobre consumos personales y el crecimiento patrimonial de los ciudadanos, y así incentivar el ingreso de ahorros sin declarar al sistema financiero.

Así, las provincias que suscriban se comprometen a adoptar un nuevo convenio de intercambio de información que implica el compromiso de no sostener o crear regímenes de información provinciales que investiguen a los ciudadanos que ingresen al sistema sus ahorros sin declarar.

Tras conocerse la medida, desde ARCA habían advertido a los gobernadores que aquellas jurisdicciones que no acompañaran el accionar del Ejecutivo perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, al igual que la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por la agencia recaudatoria, que quedaron en $50.000.000 para personas físicas.

Francos y gobernadores.jpg La reunión por videollamada de los funcionarios del Ejecutivo con los gobernadores para explicar las medidas para sacar los "dólares del colchón". X (@GAFrancosOk)

Apoyo garantizado en el Congreso

A su vez, la Casa Rosada también pidió el compromiso de acompañar el proyecto de ley que enviará próximamente al Congreso para "blindar" a aquellos ahorristas frente a la llegada de futuras administraciones que intenten dar marcha atrás con las medidas. Para pasar el filtro legislativo, el apoyo de los gobernadores es clave por su influencia sobre sus legisladores.

Los detalles de ese proyecto aun no se conocen, pero Guillermo Francos ya adelantó que la modificación a la Ley penal tributaria prevé garantizar que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente en el futuro reduciendo el periodo de prescripción de 5 años a 2, de tal forma que aun si Javier Milei no lograra reelegir, una eventual gestión contraria a los ideales libertarios pueda investigar el origen de esos fondos.

Reunión Guillermo Francos, Luis Caputo, Lisandro Catalán, Juan Pazo y gobernadores Luis Caputo, Guillermo Francos, Juan Pazo y Lisandro Catalán. Jefatura de Gabinete

Quiénes faltan firmar

Hasta el momento falta la adhesión de la mitad de los caudillos provinciales, entre ellos Gustavo Valdés (Corrientes); Alfredo Cornejo (Mendoza); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); además de figuras más alejadas del Gobierno como Axel Kicillof (Buenos Aires); Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), , Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

En el caso de Kicillof y Macri, ambos enviaron a sus ministros de Economía a la sede de ARCA para reunirse con Juan Pazo e interiorizarse sobre las medidas, pero hasta el momento ninguno de los dos decidió firmar hasta conocer más precisiones sobre el proyecto que se enviará al Congreso.