Dólares en el colchón: Torres y Frigerio llegan a la Casa Rosada para firmar el acuerdo con el Gobierno

Así, las provincias que suscriban se comprometen a adoptar un nuevo convenio de intercambio de información que implica el compromiso de no sostener o crear regímenes de información provinciales que investiguen a los ciudadanos que saquen sus dólares del colchón.

Tras conocerse la medida, desde ARCA habían advertido a los gobernadores que aquellas jurisdicciones que no acompañaran el accionar del Ejecutivo perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, al igual que la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por la agencia recaudatoria, que quedaron en $50.000.000 para personas físicas.

A su vez, la Casa Rosada también pidió el compromiso de acompañar el proyecto de ley que enviará próximamente al Congreso para "blindar" a aquellos ahorristas frente a la llegada de futuras administraciones que intenten dar marcha atrás con las medidas. Para pasar el filtro legislativo, la buena voluntad de los gobernadores es clave.

Los detalles de ese proyecto aun no se conocen, pero Guillermo Francos ya adelantó que la modificación a la Ley penal tributaria prevé garantizar que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente en el futuro reduciendo el periodo de prescripción de 5 años a 2, de tal forma que aun si Javier Milei no lograra reelegir, una eventual gestión contraria a los ideales libertarios pueda investigar el origen de esos fondos.

Juan Pazo, titular de ARCA. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

La relación con los gobernadores

En ese contexto, los primeros en adherir al pacto fueron Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, dos de los mandatarios peronistas que han construido una relación amistosa con el Gobierno de Javier Milei, para exasperación del PJ Nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

Además de los mencionados norteños y los dos amarillos, en las primeras conversaciones por Zoom, donde también asistieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (de Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) Hugo Passalacqua (Misiones); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (Salta); Claudio Poggi (San Luis); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); además del ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta; su par de Gobierno; Manuel Calvo; y el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Por el contrario, no fueron invitados en esa oportunidad el bonaerense Axel Kicillof y el porteño Jorge Macri, pero también Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). En el caso de los dos primeros, ambos enviaron días después a sus ministros de Economía a la sede de ARCA para reunirse con Juan Pazo e interiorizarse sobre las medidas. Hasta el momento, ni CABA ni la Provincia decidieron firmar hasta conocer más precisiones sobre el proyecto que se enviará al Congreso.