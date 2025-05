Dólares en el colchón: el Gobierno intenta sumar al plan a CABA y PBA

La invitación a los funcionarios llegó tras no haber sido invitados a participar de las primeras conversaciones con las provincias que encabezó el Ejecutivo para resolver cualquier duda sobre su impacto en los distritos y solicitarles su adhesión.

De acuerdo a lo que adelantó el ministro coordinador, Guillermo Francos, el proyecto del Gobierno para modificar la Ley penal tributaria prevé garantizar que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente en el futuro reduciendo el periodo de prescripción de 5 años a 2 , de tal forma que aun si Javier Milei no lograra reelegir, una eventual gestión contraria a los ideales libertarios pueda investigar el origen de esos fondos.

Juan Pazo, titular de ARCA. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ Juan Pazo, titular de ARCA. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Diálogo con los gobernadores

Esas reuniones se realizaron vía dos videollamadas encabezadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de (ARCA), Juan Pazo.

Allí participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta; el ministro de Gobierno de Córdoba; Manuel Calvo; el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; y el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad.

Así, quedaron afuera, además de Kicillof y Jorge Macri, los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

WhatsApp Image 2025-05-27 at 5.27.56 PM (1).jpeg La reunión de los funcionarios del Gobierno con los gobernadores para explicar las nuevas medidas económicas. Foto: Jefatura de Gabinete

Una advertencia a las provincias

El objetivo del Gobierno es que las provincias firmen un nuevo convenio de intercambio de información y que se comprometan a no sostener o crear regímenes de información que investiguen a los ciudadanos que adhieran al régimen simplificado de Ganancias o que ingresen su dinero sin declarar al sistema gracias a las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional.

Tras anunciar la medida, ARCA había advertido que aquellas jurisdicciones que no acompañaran el accionar del Ejecutivo perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, al igual que la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por la agencia recaudatoria, que quedaron en $50.000.000 para personas físicas.

"De esta manera, el Gobierno avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", había sentenciado ARCA a través de un comunicado.

Luis Caputo Foto: Ministerio de Economía El anuncio de las medidas económicas del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de ARCA, Juan Pazo, y del Banco Central, Santiago Bausili. Foto: Ministerio de Economía

Cruces con Axel Kicillof

Las nuevas medidas para incentivar el uso de los "dólares del colchón" de los ahorristas abrireron un nuevo frente con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuya gestión salió con los tapones de punta a cuestionar el plan y adelantó que van a mantener los controles.

“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados", había asegurado el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, y agregó: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas".

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA Foto: PBA Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA Foto: PBA

En ese sentido, el funcionario bonaerense enfatizó que "si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente" y remarcó: "Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde".

Quien recogió el guante fue el titular de ARCA, que manifestó que "no le llama la atención esta concepción soviética de Kicillof y su equipo, que no es nada nuevo" y lanzó: "Ellos nos llevaron a este régimen de exceso de la información”.

Bajo esa línea, Pazo ratificó que los que no adhieran a este régimen, perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas así como también la de los consumos que se den por encima de los umbrales. "No les vamos a pasar información. Eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente”, sintetizó.