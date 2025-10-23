Disturbios en la Legislatura luego de una marcha antiminera

Hubo una manifestación en contra de la minería y se generaron incidentes. La policía arrojó gas pimienta.

Una manifestación en contra de la minería terminó con incidentes en la Legislatura y la Plaza Independencia. La Asamblea por el Agua había convocado a una marcha que terminó en ese sitio, donde también realizaba el cierre de campaña el Frente de Izquierda.

incidentes plaza foto 2

Había un cordón policial que se formó para evitar que los manifestantes lleguen a la Casa de las Leyes y allí ocurrieron los incidentes. Hubo forcejeos y la policía usó gas pimienta para reprimir.