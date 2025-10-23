Disturbios en la Legislatura luego de una marcha antiminera
Hubo una manifestación en contra de la minería y se generaron incidentes. La policía arrojó gas pimienta.
Una manifestación en contra de la minería terminó con incidentes en la Legislatura y la Plaza Independencia. La Asamblea por el Agua había convocado a una marcha que terminó en ese sitio, donde también realizaba el cierre de campaña el Frente de Izquierda.
Te Podría Interesar
Había un cordón policial que se formó para evitar que los manifestantes lleguen a la Casa de las Leyes y allí ocurrieron los incidentes. Hubo forcejeos y la policía usó gas pimienta para reprimir.
El Frente de Izquierda realizaba en el lugar el cierre de campaña y la candidata a diputada nacional Micaela Blanco Minoli denunció haber sido agredida.