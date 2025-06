Diputados: convocan una sesión especial con una batería de proyectos anti "motosierra"

Seguirá el proyecto de Facundo Manes en pos de la promoción de la salud cerebral. En rigor, apunta a crear un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA), orientado a la prevención, la investigación básica y aplicada, la detección temprana, la atención, tratamiento y cuidados adecuados de las personas con estas patologías, así como la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas.

martin menem.jpg Buscan quórum para la sesión especial del 2 de julio. Diputados

De la mano con el anterior, la legisladora Carla Carrizo propuso crear el programa CRECER con Salud destinado a Niñas, Niños y Adolescentes menores a 18 años y sus familias. Entre los puntos básicos, pretende conformar centros de psicoanálisis multifamiliar, así como fortalecer y capacitar los servicios de Terapia Multifamiliar de carácter público, entre otras cosas.

Otras iniciativas más que ingresarán al recinto apuntan al desarrollo industrial del país, a través del fortalecimiento de las PyMEs. Hay proyectos de los bloques PRO, Democracia para Siempre, Unión por la Patria y CREO.

Entre ellos, se asoma una propuesta de la UCR que apunta a establecer como hora oficial en todo el territorio del país la del huso horario de cuatro horas al Oeste del meridiano de Greenwich, en concordancia con la que le corresponde a Argentina dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios.

Finalmente, se buscará tratar el proyecto que establece los juicios por jurado. El mismo ya tiene dictamen, así como apoyo de diferentes sectores, por lo cual aspiran a que avance sin demasiadas barreras.

Es posible que durante esta sesión especial se intente poner en tela de juicio la falta de avances para determinar las autoridades de la Comisión investigadora de $LIBRA, así como de la AGN.

Diputados insisten con las denuncias contra Santiago Caputo

Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, insistió en que la denuncia por amenazas que se presentó contra Santiago Caputo no se ha frenado. Se refiere a los enfrentamientos que habrían protagonizado el asesor presidencial estrella a principios de año con el diputado Facundo Manes.

"Cuando la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió archivar la causa en tiempo récord, los abogados, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, adoptaron dos medidas. Por un lado, apelaron ante la Cámara. Por el otro, interpusieron un per saltum ante la Corte Suprema, en caso de que la Cámara rechazara el planteo", detalló Juliano.

Entonces, explicó: "Como la Cámara decidió reabrir el caso, el per saltum quedó sin objeto. Lo único que se hizo fue notificar a la Corte de esta situación, para que no se aboque al recurso. Esa es la verdad. El resto son operaciones para desinformar o confundir. No vamos a aflojar, porque no estamos dispuestos a permitir patoteadas y aprietes desde lo más alto del poder. Vamos por una Argentina con respeto, con justicia y en paz. Vamos para adelante".

Francos irá al Senado para dar el informe de gestión

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, oficializó la sesión informativa del próximo jueves 26 de junio a las 11 horas. El Cuerpo recibirá al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para brindar el informe de gestión del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Guillermo Francos defendió a la gestión libertaria de las acusaciones por Ficha Limpia. Foto: EFE Guillermo Francos volverá a pisar el Congreso la próxima semana. EFE

Por tercera vez en el año el funcionario pisará el Congreso, aunque será la primera que se presentará en la Cámara Alta. Detallará los avances de la gestión libertaria: objetivos cumplidos y metas para el resto del ciclo.